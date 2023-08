Les pays aux plus fortes croissances du PIB en 2023 dans le monde : Le Sénégal et la Libye en tête en Afrique

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2023 à 08:11 | | 0 commentaire(s)|

La carte ci-dessous, basée sur les dernières perspectives économiques du Fonds monétaire international (en date d’avril 2023), donne un aperçu des économies dont les prévisions des taux de croissance du PIB sont près de deux fois supérieurs, voire plus, à la moyenne mondiale cette année (prévision à 2,8 %).

Comme l’année dernière, c’est le Guyana qui devrait signer la plus forte croissance de la planète en 2023, avec une hausse du PIB attendue à plus de 37 %. Ce pays d’Amérique du Sud peuplé d’à peine 800 000 habitants connaît actuellement un boom économique grâce au démarrage de nouveaux projets d’exploitation pétrolière .

En excluant les pays (ou territoires) avec des PIB inférieurs à 2 milliards de dollars en 2022, deux pays africains complètent le podium mondial attendu pour 2023. La Libye, avec une croissance du PIB prévue à plus de 17 % (du fait d’une amélioration de la stabilité politique et d’une hausse des exportations de pétrole ), ainsi que le Sénégal, avec une hausse du PIB attendue à plus de 8 %.

Deux pays asiatiques du bloc BRICS figurent également parmi les économies à forte croissance, l’Inde et la Chine , avec des taux de croissance du PIB pour 2023 qui étaient estimés à respectivement 5,9 % et 5,2 % au mois d’avril dernier. SOURCE : STATISTA par Tristan Gaudiaut ,





La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook