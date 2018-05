Les "petits morveux" en Chine : ces enfants uniques qui exaspèrent les adultes En Chine, pays de l'enfant unique, les faits divers touchant aux enfants peuvent prendre une ampleur considérable. Le 28 avril dernier, c'est une vidéo de caméra de surveillance provenant d'un bus de la ville de Suining, dans la province centrale du Sichuan, qui a fait la une des médias chinois et a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On y voit un homme frapper violemment un enfant visiblement seul, car celui-ci l’a titillé. Sur l'Internet chinois, le phénomène des "petits morveux" provoque autant d'exaspération que de débats.

La scène s’est déroulée le 27 avril : l’enfant, âgé de 7 ans, selon les médias chinois, est seul dans un bus, il fait plusieurs fois mine de donner un coup de pied à un homme et finit par lui toucher les mains. En réaction, l’homme soulève l'enfant par l'épaule pour le jeter très brutalement par terre. Il lui assène ensuite trois coups de pieds violents dans la tête. L'enfant perd connaissance puis tente de se relever quelques secondes, avant de s'évanouir à nouveau. Il s'en sort sain et sauf, à l'exception de quelques contusions au visage. L'homme, lui, sera condamné à deux semaines de prison.



Sur Weibo, la plateforme de micro-blogging chinoise, certains internautes ont condamné les gestes du jeune homme, mais beaucoup de commentaires font référence à l'attitude de l'enfant, qui a reçu l'étiquette de "petit morveux".

"Bien fait" : capture d'écran du commentaire qui a reçu le plus de "like". Certains commentaires font directement référence à l'éducation de l'enfant, suscitant de vifs débats: " Si tu n'éduques pas bien ton enfant, la société peut t'aider"





Des citoyens exaspérés

Une semaine plus tôt, la vidéo d'une femme enceinte faisant un croche patte à un enfant mal élevé dans un restaurant a elle aussi déclenché une polémique autour des "petits morveux" et de l'éducation. Certains commentaires portaient sur les parents de l'enfant, qui n'ont pas émis d'excuses alors que ce dernier avait lancé la lanière d'un rideau coupe-vent sur la future maman, ce qui lui avait fait renverser de la nourriture sur elle. D'autres, tournaient autour de la réponse exagérée de la femme enceinte, et de sa capacité à élever son futur enfant.



Plusieurs faits divers similaires ont été rapportés par le passé, comme une vidéo d'un enfant qui urine dans un ascenseur, provoquant une panne ; les photos d'un "petit morveux" détruisant une sculpture lego lors d'une exposition à Pékin, ou bien une déclaration de police dans une ville du nord-est de la Chine, qui annonce qu'un incendie en forêt aurait été causé par un "petit morveux" qui jouait avec le feu.



Le terme "petits morveux" est d’ailleurs celui qui fait office de tag sur Weibo. Depuis fin avril, les internautes s'enflamment autour des "熊孩子" qui se traduit littéralement, par "enfants ours" mais qu’on pourrait traduire en français par "petits morveux". Ces vidéos nourrissent le débat sur l'éducation des enfants en Chine, à une époque où les réalités économiques et les mœurs sociales ont évoluées, comme le détaillent nos Observateurs.













