Les photos intimes de l’épouse d’un ancien ministre, diffusées sur Senep^rno Des photos intimes et une vidéo de l’épouse de l’ancien ministre M. M. N se sont retrouvées sur le site pour adultes ‘’seneporno’’ et sur le compte snapchat de Leuk Daour, Abdel Kader Bâ de son vrai nom, comme démontré par une autre affaire l’impliquant. C’est ce dernier qui les a publiées.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 09:05

Après avoir visionné la vidéo, l’étudiante Fatou Coulibaly, présumée complice de Kader Bâ, prend le numéro de la dame sur snapchat et lui envoie un message, en se présentant comme étant la cousine de Leuk Daour. De là, l’ancien ministre ne se fait pas prier pour porter plainte contre le sieur Kader Bâ.



Faisant face au juge hier pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds et collecte de données à caractère personnel, Kader Bâ allègue qu’il a été piégé par le fameux Kocc Barma, l’administrateur du site pour adultes Seneporno. Selon lui, Kocc s’est substitué à lui Leuk Daour, parce que lui, Kader Bâ, le combattait.



Le parquet a requis l’application de la loi. Verdict sera rendu le 13 août prochain.

