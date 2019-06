Les poissons gras nous aideraient à perdre du poids: VRAI OU FAUX ?

Adopter une alimentation naturelle et équilibrée, est une solution efficace pour perdre du poids. Parmi les aliments brûleurs de graisse naturels alliés de votre régime, découvrez les poissons gras qui vous aideront à perdre du poids de manière efficace et rapide.



Les poissons gras, des aliments riches en oméga-3



Les oméga-3 sont des acides gras essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Leur consommation permet de garder un niveau stable de cortisol dans le sang. Or, cette hormone présente à un niveau trop élevé favorise le stockage des graisses. Les oméga-3 aident aussi à contrôler les hormones responsables du stress et de l’adrénaline. C’est pourquoi on les conseille pour prévenir les maladies cardio-vasculaires. On l’aura compris, ces acides gras ont mille et une vertus et sont bien utiles pour tenir un régime. Notre organisme est incapable de produire lui-même des oméga-3, c’est pourquoi leur consommation est essentielle. Ils sont naturellement présents dans plusieurs sortes d’aliments comme les huiles végétales, les graines de lin et… les poissons gras ! Ces derniers comportent une très forte dose d’acides gras naturels qui ne sera que bénéfique à votre régime. En effet, même si vous avez l’impression que ces poissons sont « gras », sachez que cette huile est importante pour votre corps et qu’elle vous permettra de perdre du poids durablement. Les omégas-3 apportent des nutriments bénéfiques à l’organisme. Manger des graisses naturelles de manière équilibrée permet de limiter les risques de carences alimentaires.



Quels types de poissons gras consommer ?



Les poissons gras, aussi connus sous le nom de "poissons bleus", vivent dans les eaux les plus froides du globe. Cette catégorie regroupe des espèces diverses comme le saumon, la truite, les anchois, le hareng, le thon et la sardine. Selon les variétés, ils contiennent environ 5 à 12% de lipides riches en oméga-3. N’hésitez pas à diversifier vos apports en poisson et ne consommez pas toujours la même espèce.



Une alimentation diversifiée reste après tout la clef d’un bon régime ! Si on se demande souvent comment reconnaître un poisson gras chez le poissonnier, il suffit de garder en tête que leurs écailles ont souvent des reflets colorés contrairement aux poissons maigres. Vous pouvez opter pour du poisson sauvage ou du poisson d’élevage : les deux ont la même alimentation, même si le poisson sauvage aura tendance à être plus robuste et moins gras. Privilégiez ceux qui proviennent d’un label certifié.



Des idées recettes pour manger plus de poisson !



Nous l’avons vu, les poissons gras sont riches en oméga-3, essentiels au bon fonctionnement de notre organisme, mais ils possèdent également de très bonnes ressources en oligo-éléments marins, comme le phosphore ou l’iode. Ils sont aussi très riches en vitamine A et D, utiles pour préserver notre capital osseux. Pour favoriser la fonte des graisses, préférez consommer du poisson frais plutôt que du poisson surgelé.



En effet, les apports en oméga-3 ont tendance à baisser drastiquement au bout de quelques mois de congélation. Pour manger du poisson, rien de plus simple ! Il suffit de faire parler votre imagination culinaire. Utilisez-le à la place de la viande pour donner une touche plus légère à vos recettes à base de poisson. Vous pouvez ainsi imaginer des lasagnes de morue, des filets de maquereau au vin blanc sur un lit de petits légumes, des carrés de flétan pané avec de la chapelure faite maison, des anchois frits et des légumes grillés, du hareng fumé et une petite salade au pain de seigle. Il existe de nombreuses façons de cuisiner des recettes au poisson.



Mais attention à ne pas en manger trop souvent. Une alimentation équilibrée est l’alliée de la perte de poids.













afriquefemme