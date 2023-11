Les populations de Mbacké dans la rue, samedi prochain

La gestion calamiteuse de l’état civil de Mbacké ces dernières années portent aujourd’hui un grand préjudice aux populations, surtout aux élèves. Beaucoup d’entre eux peinent à se procurer un extrait de naissance. Et pour cause, le président du Tribunal départemental, Cheikh Niane, réputé comme un dur à cuire, surveille, comme du lait sur le feu, le travail des agents de l’état civil et leur a intimé l’ordre de ne fournir aucun extrait de naissance si le demandeur ne figure pas sur les registres.



Selon lui, il fut un temps où les agents de la mairie, faute de registre, écrivaient les déclarations de naissance dans des cahiers et pire, des bulletins de naissance étaient directement imprimés sans que les informations ne soient consignées dans des registres. D’après le magistrat, suite à une mauvaise conservation, des registres ont été mangés par des souris ou détruits par la pluie. Ainsi pour le président du tribunal, qui dit appliquer la loi dans toute sa rigueur, aucun document ne sera délivré si le bénéficiaire ne figure pas sur les registres. Une situation qui pose d’énormes problèmes aux populations.



Car beaucoup sont obligés de recourir à des jugements et les élèves qui désirent se présenter à des concours voient leurs dossiers purement et simplement rejetés parce que les établissements scolaires dans lesquels ils postulent refusent de prendre les jugements. Pour mettre fin à ce problème, les populations ont saisi les autorités administratives ainsi que le président du tribunal départemental, mais jusqu’à présent, le problème reste entier. Ne sachant plus à quel saint se vouer, elles ont donc décidé d’organiser une manifestation pacifique samedi prochain pour se faire entendre, rapporte L'As.