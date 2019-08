Les précisions du Procureur de la République Serigne Bassirou Guèye sur les affaires Adama Gaye et Guy Marius Sagna

Depuis quelques jours, des informations circulent sur les motifs de l’arrestation des nommés Guy Marius Sagna et Adama Gaye.



Dans le souci de prévenir la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, il convient de retenir que :



1- Guy Marius Sagna est poursuivi du chef de diffusion de fausses nouvelles suite à ses déclarations selon lesquelles la France préparait un attentat contre le Sénégal.



De telles déclarations, au de-là de leur caractère faux et de la psychose qu’elles créent, peuvent avoir des conséquences graves sur la tranquillité et la sécurité des citoyens et des étrangers vivant au Sénégal.



2- En ce qui concerne Adama Gaye, ses propos d’une indécence inouïe sur le Président de la République, ont conduit à son inculpation sur la base de l’article 80 du Code pénal, pour offense au chef de l’Etat.



Fait à Dakar le 5 août 2019



Le Procureur de la République

