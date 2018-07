Les premiers mots d’Imam Alioune Ndao « J’ai été dépeint sous les traits les plus sombres »

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Juillet 2018 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Après près de trois ans de détention, Imam Alioune Ndao a quitté, jeudi, la prison du camp pénal de liberté peu avant 16h. Cela, à la suite de sa condamnation à un mois de prison avec sursis dans le premier procès terroriste au Sénégal.



Le religieux de Kaolack, pour ses premiers mots, a tenu à rendre grace à Dieu. « Qu’Allah nous aide dans la préservation de notre foi. Le procureur avait requis une lourde peine, heureusement que le juge a été sage. C’est une grande satisfaction pour moi et mes proches. Je remercie Allah et son prophète », a lancé Imam Ndao, devant les personnes venues l’accueillir à la porte de la Prison.



S’adressant à ses souteneurs, il a déclaré : « durant presque ces trois années d’incarcération, j’ai été dépeint sous les traits les plus sombres. Beaucoup de gens ont cru à ces accusations. Mais vous, vous n’avez jamais cru à ses accusations, ni baissé les bras. Je salue votre attachement et je renouvelle mes prières pour vous ».











Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook