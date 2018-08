Les premiers mots de Keita Baldé à l’Inter : « Je vais tout donner »

« Je suis très heureux d’être ici avec la famille Interiste et je vais tout donner pour rendre les fans heureux », a déclaré l’attaquant Keita Baldé, 23 ans, sur le site officiel du club, après avoir rejoint l’Inter.



« Avec Mauro, nous avons passé du temps ensemble à Barcelone. Je le connais depuis que je suis petit et je connais aussi le coach. Il m’a apporté beaucoup de soutien et voulait vraiment de moi. Je suis là pour lui et pour le projet. »



« Je suis revenu en Italie avec un grand désir de jouer pour un grand club. J’ai de l’expérience dans ce championnat et je veux réussir. Les fans sont toujours super, je veux qu’ils soient heureux. »