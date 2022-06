Les premiers mots de l'entretien entre Vladimir Poutine et Macky Sall (Texte et images)

Vladimir Poutine :



"Cher Monsieur le Président ! Cher Monsieur le Président de la Commission !

Je suis très heureux de vous voir et de vous recevoir en Russie. Je sais que vous avez un riche programme de séjour dans notre pays.



Mais au début de la réunion, je voudrais souligner que nous nous souvenons et prêtons également attention aux événements importants. Tout récemment, la Journée de l’Afrique a été célébrée. Il y a une semaine, nous avions également un grand événement avec le Sénégal. C’était le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Et bientôt, dans les prochains jours, vous allez célébrer la création de l’Union africaine.



A cet égard, je voudrais rappeler que notre pays a toujours été aux côtés de l’Afrique, a toujours soutenu l’Afrique dans sa lutte contre le colonialisme.



Et je suis très heureux de constater qu’en 2019, ici à Sotchi, s’est tenu le sommet Russie-Afrique. Au stade du développement, nous attachons une grande importance à nos relations avec les pays africains, et je dois dire que cela a un certain résultat positif.



Notre chiffre d’affaires est en croissance. Cette année, même dans les premiers mois de cette année, il a augmenté de plus de 34 %. Nous nous efforçons de développer des liens humanitaires avec les pays africains et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce processus prenne de l’ampleur. En Russie, la culture africaine a toujours été traitée avec beaucoup d’intérêt, et c’est une partie importante de notre interaction.



Le rôle de l’Afrique sur la scène internationale s’accroît également, de manière générale, sur le plan politique. Nous pensons que l’Afrique dans son ensemble et ses États individuels, avec lesquels nous entretenons traditionnellement de très bonnes relations amicales, sans aucune exagération, toute l’Afrique dans son ensemble a de grandes perspectives et, sur cette base, nous avons l’intention de développer davantage nos relations avec l’Afrique en général, avec ses États individuels.

Je suis très ravi de vous voir et de vous accueillir" , a dit le président russe.