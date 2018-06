Les raisons du renvoi de Lopetegui

Séisme en Espagne! A deux jours de l'entrée en lice de la Roja à la Coupe du monde, face au Portugal, Julen Lopetegui a été démis de ses fonctions de sélectionneur. Sa Fédération lui reproche la façon dont il a géré son départ pour le Real Madrid, annoncé ce mardi à la surprise générale, alors qu'il lui restait deux ans de contrat.



"Nous remercions Julen pour tout ce qu'il a fait, mais nous sommes obligés de le renvoyer, a expliqué Luis Rubiales, le président de la Fédération. Il doit y avoir un message clair pour tous les travailleurs de la Fédération espagnole qu'il y a des manières d'agir qui doivent être respectées. Je ne me sens pas trahi, le problème est que les choses se sont faites avec l'absence totale de participation de la Fédération. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Lopetegui est un professionnel impeccable, mais les formes sont importantes."



"Gagner est important, mais il y a des choses plus importantes"



"Le Real Madrid cherche un entraîneur et cherche le meilleur, c'est légal, je ne dirai rien là-dessus, a enchaîné Rubiales. Mais le sélectionneur ne peut pas faire les choses de cette manière. Je l'ai découvert avec un ou deux appels cinq minutes avant l'annonce officielle. J'ai parlé avec les joueurs, ils m'ont bien traité et ils feront tout leur possible avec le nouveau staff pour gagner le Mondial. Gagner est important, mais il y a des choses plus importantes, comme les méthodes de travail."











Rmc