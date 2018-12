Les réflexes à bannir pour que les réseaux sociaux épargnent votre couple

Facebook, Instagram et Snapchat regorgent de tentations. De l'envie de montrer aux autres le moment unique que l'on passe avec son conjoint/sa conjointe, à l'impatience de stalker le compte de celui avec qui on partage sa vie, difficile de garder la tête froide. Pourtant, un peu de raison et votre couple s'en portera certainement mieux. Voici les mauvais réflexes à bannir de ses habitudes pour éviter que les réseaux sociaux détruisent votre couple.



Ne pas comparer son couple avec les autres

"Ah les chanceux, ils sont partis à Venise ce week-end. Nous, notre dernière escapade remonte à un siècle..." De nombreux couples ont déjà eu ce raisonnement, consciemment ou non, en se baladant sur les réseaux sociaux.



Une jalousie qui peut engendrer une certaine frustration, alors que chaque couple est "libre" de vivre sa relation comme bon lui semble, explique Dr Anna Machin, qui étudie l'évolution de la psychologie à travers plusieurs études, au Daily Mail.



"Jalouser les relations que vous voyez en ligne peut remettre en question la vôtre. Notre étude a montré que les gros utilisateurs des réseaux sociaux avaient deux fois plus de chance d'être insatisfaits de leur relation que les personnes qui les utilisaient moins", affirme-t-elle.



Alors, cessez d'avoir un coup de déprime devant une photo de rêve publiée par un(e) de vos ami(e)s, et soyez conscients que "chaque couple est unique." Un voyage à Venise n'est pas forcément l'assurance d'un couple qui fonctionne mieux que le vôtre.



Éviter de stalker son partenaire

Être heureux dans sa relation, c'est aussi faire confiance à l'autre. Et donc, ne pas épier ses moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux. Même si votre partenaire est loin de vous, évitez de paniquer s'il devient ami avec une personne que vous ne connaissez pas.



Alors certes, entre les géolocalisations, les stories et les mentions, il est difficile de ne pas mener son enquête même sans en avoir conscience. Mais prenez du recul et apprenez à ne pas tout prendre au pied de la lettre.



Ne pas perdre de temps à publier une photo d'un instant privilégié avec son partenaire

Un pique-nique romantique avec une vue magnifique sur la mer? Certes, cela peut donner envie, mais gardez votre téléphone dans votre poche et profitez du moment présent.



Si votre conjoint(e) n'est pas du tout dans le trip virtuel, comment va-t-il le prendre s'il vous voit mettre cinq minutes à publier votre photo plutôt que de le remercier de sa délicate attention... "Vous profiterez vraiment de votre relation si vous vous concentrez sur votre partenaire plutôt que sur votre téléphone", rappelle Anna Machin.



Accordez-vous des moments sans réseaux sociaux, et soyez sûr(e) que votre relation, aussi belle soit-elle, n'a pas besoin d'être mis aux yeux du monde entier tous les jours.



Le compte commun, c'est non

L'idée part d'un bon sentiment. Après tout, notre couple est si fusionnel que cela ne sert à rien d'avoir deux comptes distincts... Mais c'est une erreur! Chacun a le droit d'avoir son propre fil d'actualité, de voir que son ancien camarade de classe va se marier alors que son partenaire ne le connaît même pas.



On en revient à la confiance. Votre compagnon n'ira pas forcément voir ailleurs sous prétexte qu'il a un compte à lui. Ou alors c'est qu'il y a déjà un problème dans le couple. Plutôt que de vouloir tout maîtriser, accordez un peu de liberté à votre moitié. Si elle vous aime, elle vous le rendra bien.



Ne pas être déçu(e) si son partenaire ne publie rien

Vous êtes un(e) passionné(e) des réseaux sociaux et vous avez l'habitude de partager votre bonheur conjugal avec vos followers. Mais de son côté, votre partenaire ne publie jamais rien.



Ce n'est pas pour autant qu'il vous aime moins, ou qu'il a honte de vous. Chacun utilise les réseaux sociaux à sa façon. Il a certainement moins envie que ses connaissances sachent de quoi sa vie est faite. Et cela n'a rien à voir avec vous.













afriquefemme.com