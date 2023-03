Les responsables de la crise bancaire doivent rendre des comptes

Pour les législateurs, les régulateurs, les conseils d'administration des banques et plus généralement leurs dirigeants où que ce soit, ces faillites soudaines rappellent brutalement que veiller à la stabilité et au bon fonctionnement d'une banque est une tâche permanente. Dans le cas de SVB et de la Signature Bank, on peut faire nombre de critiques.



Une grande partie de ces critiques visent les membres du Congrès et l'ancien président Trump qui se sont soumis au lobby bancaire, ils ont décidé d'alléger la régulation bancaire et les exigences en capital des "banques les plus petites". Dans le cadre des changements réglementaires de 2018, les banques détenant moins de 250 milliards de dollars d'actifs étaient



Il est choquant de constater que Barney Frank, l'un des architectes de la loi bancaire post-2008 Dodd-Frank, a en réalité



Aujourd'hui, à l'image de la crise financière de 2007-2008, la panique peut se propager rapidement d'une petite banque à de plus grandes, puis au-delà des frontières et à travers les marchés. Compte tenu de cette dynamique, il est essentiel que le Congrès revienne sur le démantèlement inconsidéré de la loi Dodd-Frank. Mais le problème ne s'arrête pas là. Outre l'assouplissement de la réglementation financière, les régulateurs et les superviseurs ont failli à leur mission.



Où étaient les superviseurs de la Réserve fédérale de San Francisco et de Washington lorsque ces grandes banques régionales ont investi dans des actifs technologiques, des



Les citoyens américains doivent obtenir une réponse à ces questions. Ils paient aujourd'hui le prix de la prise de risque et de la cupidité d'institutions privées en garantissant 100 % des dépôts non assurés. Ces dépôts appartiennent essentiellement à des investisseurs en capital-risque, à des investisseurs en crypto-monnaie et à d'autres qui devraient être suffisamment avertis pour supporter le risque de baisse de leurs actions.



Qu'en est-il des banques elles-mêmes ? Les dirigeants d'une banque étant responsables de son succès ou de son échec, ils devraient être tenus de rendre des comptes, y compris en s'exposant à des poursuites judiciaires le cas échéant. Les citoyens ont le droit de savoir quelles questions (s'il y en a eu) les conseils d'administration de la SVB et de la Signature Bank se sont posés lorsque les risques augmentaient, les taux grimpaient, les risques de concentration apparaissaient et les coûts augmentaient.



Il n'est pas surprenant d'apprendre que Becker



Alors que d'autres banques ont évité les risques croissants liés à la volatilité des cryptomonnaies et à la concentration excessive sur les start-up technologiques à risque, SVB et Signature Bank ont éludé la question. Les gestionnaires de risques des autres banques ont ajusté leurs portefeuilles en prévision du resserrement monétaire que la Fed avait clairement signalé, mais SVB et Signature Bank



Finalement toutes deux ont fait l'erreur d'adopter le point de vue de leurs clients. Leur culture interne et leurs normes ont évolué comme celles de la Silicon Valley : elles prenaient des décisions rapides, prêtaient rapidement, causaient des dégâts jusqu'à leur autodestruction.



Trop de membres du Congrès, trop d'agences fédérales chargées de la régulation bancaire et trop de responsables de banque ont oublié que les temps fastes sont derrière nous. Trop de législateurs et de responsables politiques (surtout à l'époque de Trump) prenaient pour argent comptant les arguments des lobbyistes des banques qui voulaient à tout prix alléger la réglementation et faciliter la prise de risque. Enfin, régulateurs et superviseurs ont été surpris quand la Fed a augmenté rapidement ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation - un changement toujours lourd de conséquences en terme de risque pour les banques et leur portefeuille.



Espérons que cette crise sera relativement limitée grâce à l'intervention rapide de la Maison Blanche, du Trésor, de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) et de la Fed. Mais la tempête qui s'abat sur le

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz

William R. Rhodes est président de l'agence de conseil William R. Rhodes Global Advisors, LLC. Il a écrit un livre intitulé Banker to the World: Leadership Lessons from the Front Lines of Global Finance (McGraw Hill, 2010).

Stuart P.M. Mackintosh est directeur exécutif du club de réflexion Groupe des trente.

