Les révélations de Lionel Messi sur ses injections d'hormones de croissance

Lionel Messi est sans doute le meilleur joueur du monde et sa vie n’a sûrement plus beaucoup de secrets pour ses fans. Pourtant, quelques parts de mystère subsistent encore sur son fabuleux destin.



Dans une interview accordée à un média argentin, le numéro 10 du FC Barcelone et de l’Albiceleste a notamment confié que son comportement hors des terrains n’avait pas toujours été très professionnel. La faute à de mauvaises habitudes alimentaires.



"Pendant de nombreuses années, j’ai mal mangé. Jusqu’à 22-23 ans, je me laissais aller et je pouvais manger des chocolats, des biscuits, des sodas, reconnaît le quintuple Ballon d’or. Mais maintenant, je mange bien. Je mange de tout mais de manière plus rigoureuse. De temps en temps, un peu de vin ne me fait pas de mal non plus. J’ai notamment vu le changement avec mes problèmes de vomissements. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Finalement, je me suis adapté et cela ne s’est plus produit."



A 12 ans, il se fait lui-même ses injections



La Pulga a également abordé un autre sujet, plus sensible celui-là. Ses problèmes de déficit hormonal qui ont pourri sa jeunesse et failli l’empêcher d’atteindre son rêve. Il explique notamment en détails comment se déroulaient les séances d’injections d’hormones de croissance.



"Ce sont d’abord mes parents qui m’administraient les injections dès l’âge de huit ans, jusqu’à ce que j’apprenne. Puis à l’âge de 12 ans, j’ai commencé à m’injecter moi-même les jambes une fois par nuit, raconte l’international argentin. C’était quelque chose qui ne m’impressionnait pas. C’était une petite aiguille. Cela ne me faisait pas mal et c’était quelque chose de routinier, que je devais faire et je l’ai fait normalement."



"Je me suis adapté rapidement mais pas ma famille"



Lionel Messi conclut ensuite l’entretien en rappelant son arrivée et celle de sa famille à Barcelone. Pour lui, le football était plus fort que tout, s’adapter rapidement était une obligation. Mais il n’en a pas été de même pour ses frères et sœurs.



"Venir à Barcelone n’a pas été trop dur pour moi. Je me suis adapté rapidement mais pas ma famille. Mes frères voulaient retourner en Argentine et ils sont rentrés à l’époque. Ma sœur était petite et elle avait du mal à s’adapter à l’école. Mon père et ma mère ont alors pris la décision de la ramener aussi. Puis, nous sommes restés seuls avec mon père et il m’a demandé "Que fait-on ? C’est toi qui décide". Je lui ai dit "Je veux rester", convaincu que malgré la difficulté, la possibilité de triompher au Barça était réelle." Lionel Messi ne s’est pas trompé. Celui qui vient de fêter ses 17 ans au club, a tout gagné avec le Barça. Le triomphe est total.

Rmc