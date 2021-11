Les révélations de Pape Diouf, Conseiller municipal à Dakar-Plateau sur "la gestion clanique" du Maire Aliou Ndoye Le conseiller municipal de la Ville de Dakar et de Dakar-Plateau, Pape Diouf, n'a pas a été tendre avec le maire Alioune Ndoye en ce qui concerne son bilan. Il soutient bec et ongles que tout ce qu'il peut retenir, est que son adversaire gère, "une mairie partisane".

