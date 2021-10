Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les secrets des retrouvailles entre Mage et le patron de Marodi Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Les relations entre Mage de la série «Golden» et Mass Ndour, fondateur de Marodi, se réchauffent de nouveau. Après leurs démêlés qui ont atterri devant les tribunaux, les deux professionnels fument, à présent, le calumet de la paix.



Ils sont, actuellement, tous les deux, au Fespaco qui se tient au Burkina Faso. iGFM a même appris que le fondateur de Marodi a proposé un projet à Mage. Celui-ci est intitulé «Emprises». Après y avoir mûrement réfléchi, l’actrice et le producteur seront réunis par ce projet.



Pour ce qui est de la saison 2 de «Golden», iGFM apprend de source sûre, que le projet est en écriture. Sa diffusion est prévue pour 2022. Donc, les inconditionnels de la série pourront la déguster dans quelques mois.



Il faut souligner que Mage travaille actuellement avec une productrice sénégalaise du nom de Mada Ndiaye, sur un projet intitulé «Lat Dior», en coproduction avec «Wassa».



Le pilote sera diffusé ce mardi même à Ouagadougou. Et c’est même la raison principale de la présence de l’actrice au Fespaco. Mage y incarnera «Ngoné Latyr», la mère du Damel du Kayor. Elle a aussi travaillé sur d'autres projets de films qui vont voir le jour dès 2022, les tournages ayant déjà été effectués.



