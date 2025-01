Les services catalysent la croissance. Voici comment les pays en développement peuvent rattraper leur retard

En 2023, le commerce des services a augmenté de 5 % en termes réels, contrastant avec une contraction de 1,2 % du commerce des marchandises, selon le



En tant que stratégie de développement, les services gagnent du terrain par rapport à l'industrie manufacturière, qui est depuis longtemps le moteur de la croissance des pays à revenu intermédiaire.



« Cela s'explique en grande partie par le fait que l'avantage comparatif d'une main-d'œuvre moins chère et moins qualifiée ne correspond plus à la dépendance de l'industrie manufacturière moderne à l'égard d'une production à forte intensité de compétences et de capital », note le rapport.



L'avènement d'une économie de services pourrait changer la donne pour les pays en développement, mais cela ne va pas sans difficultés.



Actuellement, les économies en développement représentent moins de 30 % des recettes mondiales d'exportation de services et 44 % du commerce de marchandises.



Les services et les actifs incorporels - tels que les marques, les dessins et les technologies brevetées - prenant de l'importance dans les chaînes de valeur mondiales, les asymétries entre les régions développées et les régions en développement pourraient s'aggraver.

La concentration du marché des services créatifs en est un bon exemple. En 2022, les services créatifs étaient évalués à 1 400 milliards de dollars, dont les quatre cinquièmes provenaient des pays développés.



Cette prédominance se manifeste également dans la géographie des entreprises multinationales fournissant des services internationaux.



En 2022, 70 % de ces entreprises avaient leur siège dans les régions développées, contre seulement 10 % dans les régions en développement, à l'exclusion de la Chine. Recalibrer les stratégies de développement

Actuellement, le commerce des services ne permet pas de créer suffisamment d'emplois de qualité dans les pays en développement, d'où la nécessité d'un dosage de politiques macroéconomiques ambitieuses en faveur de la transition écologique et de la promotion d'activités à forte intensité de main-d'œuvre, en particulier dans les secteurs des services non échangeables.



On peut citer à titre d'exemple la construction, le commerce de détail, divers types de soins, ainsi que les secteurs public et privé qui fournissent des services consommés localement dans le pays ou la région où ils sont produits.



Une stratégie à trois volets pourrait se concentrer sur les points suivants : Encourager la création d'emplois peu qualifiés par les grandes entreprises dans les services non échangeables.

Fournir aux petites entreprises des intrants publics et l'accès à des investissements permettant d'accroître la productivité.

Investir dans des technologies qui complètent, plutôt qu'elles ne remplacent, les travailleurs peu qualifiés dans les secteurs des services. https://unctad.org/fr







