Les socialistes de Tivaouane sur le succès de leur coalition: «BBY n’est l’apanage ni de l’APR, ni du PS»

Mérina Dakhar a abrité le week-end dernier, le conclave des socialistes du département de Tivaouane, pour discuter des modalités de leur participation aux élections locales de janvier 2022.



A cette occasion, les socialistes ont réaffirmé leur ancrage dans la coalition Bby qui, aux yeux de l’ingénieur en génie civil Ibrahima Ndiaye dit IB, secrétaire général de la section du Parti Socialiste (Ps) de Mérina Dakhar, « n’est l’apanage ni de l’Alliance pour la République (Apr) ni du PS. C’est un instrument de regroupement politique ».



Si ailleurs, les états-majors politiques ont confectionné leurs listes, dont certains sont en coalition, d’autres à titre individuel pour marquer leur candidature à ces élections locales, à Mérina Dakhar, Bby a investi le député Aymérou Gningue.



Et le socialiste de souligner : « Il n’y a eu aucun couac dans la confection des listes, car après discussions, carte blanche lui a été donnée de peaufiner la configuration. Nous avons entièrement confiance en lui. Il n’y a pas eu de couacs avant la confection des listes. On l’a rencontré, on a discuté et nous lui avons donné carte blanche pour finir la confection de la liste, parce que nous lui faisons totalement confiance. Et il mérite largement la confiance qu’on lui a donnée. C’est ainsi qu’il a confectionné sa liste et quelle que soit par ailleurs la configuration de la liste, nous sommes totalement en phase avec lui. Mais nous lui avons donné cette confiance à partir du jugement que nous avons fait de ses réalisations à la tête de la commune de Mérina Dakhar, de 2009 à nos jours. Il est largement positif, de telle sorte qu’il n’y a pas eu un seul contestataire dans nos rangs ».



Revenant sur la genèse de leur compagnonnage avec le Président Macky Sall, Ibrahima Ndiaye indique qu’il découle des directives issues des Assises nationales.



« C’est pourquoi depuis son accession à la tête du pays, le PS l’accompagne. Ousmane Tanor Dieng qui dirigeait notre parti, a accompagné le Président Macky Sall jusqu’à sa mort ; il n’a pas jugé utile de quitter le pouvoir, parce qu’il n’a aucun argument pour le faire. Donc, il l’a accompagné.



A toutes les élections, nous avons été ensemble. Et Ousmane Tanor Dieng a dit à qui voulait l’entendre, qu’il ne pouvait pas participer à la gestion du pouvoir à un instant I et le quitter à un instant T, parce que tout simplement il veut se présenter à des élections ».



De l’avis du secrétaire général de la section Ps de Mérina Dakhar, la formation verte reste dans sa ligne et continue à appuyer le pouvoir.



« Ce pouvoir, nous l’assumons. Nous assumons ses réalisations et ses défaillances, c’est notre position de principe. Aujourd’hui, Bby n’est pas l’apanage de l’Apr encore moins du Ps, c’est un instrument de regroupement politique issu des Assises nationales. Donc dire que le Ps s’est fondu dans l’Apr relève de la provocation. Et cela ne correspond à aucune réalité ».



Représenté à la rencontre par une délégation de son Conseil municipal, le maire de Mérina Dakhar, Aymérou Gningue a adressé un message de remerciements aux socialistes.















L’As