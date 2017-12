Les syndicalistes de la CNTS vont «secouer» le pays le 23 janvier 2018 La Cnts a fortement décrié ce vendredi la situation sociale des travailleurs sénégalais, la détérioration du travail. Selon lui, tout cela est favorisé par les abus du patronat et le non-respect des droits des travailleurs.

«Dans la plupart des entreprises, nous assistons à des licenciements abusifs et à la généralisation des contrats à durée déterminée ou des contrats journaliers, en violation flagrante des dispositions du Code du travail. La promotion de l’investissement national et étranger ne doit pas être à notre avis, synonyme de précaire ou de travail indécent », a déclaré Mody Guiro au cours d’une conférence de presse ce matin à Dakar.



Pour le Secrétaire général de la Cnts, Mody Guiro, le monde du travail est dans la tourmente, favorisant une dégradation continue du pouvoir d’achat du travailleur. « Les travailleurs sont devenus des nouveaux pauvres du fait de l’inadaptation des grilles salariales au renchérissement du coût de la vie. La convention collective nationale interprofessionnelle datant de 1982, est devenue obsolète de même que la plupart des conventions de branche dans la fonction publique, les dernières augmentations de salaires datent de 2004. Le gouvernement refuse de façon systématique toute négociation », a-t-il ajouté.



La Cnts engage une lutte au niveau national et exige du gouvernement et du patronat le respect effectif des droits des travailleurs. « L’augmentation conséquente, généralisée et hiérarchisée des salaires dans la fonction publique et dans le secteur privé, l’application de la convention interprofessionnelle, la revalorisation des barèmes de salaire dans les différentes conventions, le respect des accords conclus entre ‘Etat, le patronat et les organisations syndicales du secteur privé et du secteur public », a revendiqué M. Guiro.



La Cnts a élaboré u plan d’action pour mener à bien ce combat. Une marche est prévue à Dakar le 23 janvier 2018 et ce, dans tous les départements du pays avec les unions régionales.



