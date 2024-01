Les tendances mondiales en matière d'investissement resteront faibles en 2024 (rapport Cea)

« La croissance de l'investissement mondial est susceptible de rester faible », souligne le rapport de la Cea.



A l’en croire, la formation brute réelle de capital fixe a augmenté d'environ 1,9% en 2023, contre 3,3% en 2022 et bien en dessous du taux de croissance moyen de 4,0% au cours de la période 2011-2019.



Le commerce international est en train de perdre de l'ampleur en tant que moteur de croissance, indique le rapport ajoutant qu’en 2023, la croissance du commerce mondial s'est considérablement affaiblie pour s’établir à environ 0,6%, soit une forte baisse par rapport à 5,7% en 2022.



Il devrait se redresser à 2,4% en 2024, restant en dessous de la tendance pré-pandémique de 3,2%. Ce ralentissement, note le rapport, est attribué à un effondrement du commerce des marchandises. En revanche, le commerce des services, en particulier le tourisme et les transports, a continué de se redresser, confie enfin le rapport.



Bassirou MBAYE







