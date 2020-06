Les travailleurs de la Justice annoncent une marche vendredi prochain pour dénoncer et protester contre "les habitudes" du ministre de la Justice Le Syndicat des travailleurs de la justice(Sytjust) compte tenir une marche vendredi prochain. Cela, pour dénoncer et protester contre les attitudes du ministre de la Justice Me Malick Sall, qui n’arrive pas à matérialiser les décrets qui ont été déjà signés au bénéfice de ces travailleurs depuis son arrivée. Ils faisaient face ce matin à la presse.

Le Syndicat des travailleurs de la justice(Sytjust) ne décolère pas. Après leur sortie musclée contre le ministre de la Justice Me Malick Sall, ces travailleurs annoncent une marche pour vendredi prochain. Ils accusent Me Sall de n’avoir signé aucun arrêté concernant leurs acquis. Me Boun Aya Malick Diop, le Secrétaire du Sytjust s’est voulu clair face à la presse ce matin.



« Nous allons déposer aujourd’hui une déclaration de marche pour vendredi prochain parce que nous comptons protester et dénoncer les attitudes de Me Malick Sall ministre de la Justice qui ne cadre pas avec ses responsabilités de garde des sceaux, ministre de la Justice », explique la robe noire.



Non sans revenir sur ce que ses camarades et lui reprochent au garde des sceaux: « C’est sa volonté de saboter des acquis qu’il a trouvé clés en main, nous avons listé ces acquis ils sont au nombre de trois. Depuis un an il n’arrive pas à faire bouger les choses. Il n’arrive pas à matérialiser ces décrets qui ont été déjà signés au bénéfice des travailleurs de la justice. C’est une incapacité qu’on ne saurait tolérer de la part du garde des sceaux ».



C’est pour cette raison, après l’avoir sensibilisé au bout d’une année, « on s’est rendu compte qu’au-delà même d’une mauvaise volonté il y a une volonté de saboter ce que nous avons acquis et certainement il va essayer de tromper la religion du gouvernement et celle du Président en lui présentant un argumentaire cousu de fil blanc ».

Que le président de la République fasse attention, prévient Me Diop.

