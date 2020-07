Les travailleurs de la Satrec vont passer une triste fête de Tabaski parce que… Les travailleurs de la Satrec vont une fois de plus passer une triste fête de Tabaski à cause du non-paiement de leurs salaires, à en croire des sources de "L’As".

Ils n’ont pas encore reçu leurs avances de Tabaski. Les interlocuteurs du journal informent que le Directeur général, Chaouki Haidous a donné 21 000 FCFA à chaque travailleur au dépôt des produits finis et au garage mécanique.



Les autres sont tout simplement zappés. Ce qui choque les travailleurs, c’est que la Satrec a chargé un camion bondé de moutons pour un montant qui dépasse les 10 millions FCfa, qu’elle va offrir à d’autres personnes à Kaolack.



