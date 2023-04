Les travailleurs de la mairie de Ziguinchor en rouge : Pourquoi Ousmane Sonko ne veut pas et ne peut pas signer l’augmentation des salaires ? Les travailleurs des collectivités locales, en particulier, ceux de la Mairie de Ziguinchor, étaient en sit-in, ce mercredi. pour exiger la revalorisation des salaires. Ces derniers, en brassards et foulards rouges, ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de l’autorité municipale. Pourquoi Ousmane Sonko ne veut pas et ne peut pas signer l’augmentation des salaires ?

Selon "SourceA", le maire Ousmane Sonko a refusé catégoriquement de signer le protocole d’accord d’avancement signé par le ministère des Collectivités territoriales pour la revalorisation des salaires.



Mais le journal s’empresse de préciser que les agents de la mairie de Ziguinchor ne sont pas les seuls dans cette situation. La quasi totalité des travailleurs des collectivités locales, notamment à Dakar, vivent la même situation.



Si Ousmane Sonko refuse de s’exécuter, c’est parce que la décision d’augmentation des salaires a été prise après le vote du budget des mairies.



Afin de se conformer à cette disposition, le maire doit d’abord avoir une autre délibération lui permettant d’augmenter les salaires.



L’autre souci qui freine l’effectivité de l’augmentation des salaires : le manque de moyens des communes. En effet, l’Etat n’a pas mis les moyens permettant l’effectivité de cette circulaire et en plus, il n’y a pas de fonds de dotation, de fonds de concours…



