Les "trucs" de grand-mère pour booster votre fertilité Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 14:12 | | 0 commentaire(s)| Parce que leur désir est si fort, certaines femmes sont prêtes à tout tenter pour devenir mamans. Et pourquoi pas les méthodes de nos grands-mères ? Tour d'horizon des petits « trucs » qui boosteraient la fertilité. A prendre avec légèreté.





Prendre la bonne position pour tomber enceinte



Il n’existe pas de position spécifique pour tomber enceinte, néanmoins, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté en jouant avec la gravité. Privilégiez les positions où l’éjaculation aura lieu le plus près possible du col de l’utérus, comme le missionnaire, la cuillère ou encore mieux la levrette ! En revanche, la position d’Andromaque et le face à face sont déconseillés. D’une manière générale, évitez les positions où vous vous trouvez «sur» votre homme. Les spermatozoïdes auront tendance à courir vers la sortie plutôt que de remonter vers l’ovule.



Avoir un orgasme pour tomber enceinte



Heureusement, il n’est pas obligatoire d’atteindre le 7e ciel pour tomber enceinte. Néanmoins, les contractions du vagin provoquées par l’orgasme aideraient les spermatozoïdes à remonter vers le col de l’utérus.



Faire le poirier après l’amour



Juste après l’amour, il serait conseillé de lever et garder les jambes en l’air quelques minutes ou de placer un coussin sous ses fesses pour garder le sperme au plus près du col de l’utérus. Si vous ne souhaitez pas vous soumettre à cette petite gymnastique, attendez au moins dix minutes avant de vous relever : c’est le temps nécessaire aux spermatozoïdes pour atteindre le col de l’utérus.

Faire l’amour à la bonne fréquence



Concernant la fréquence idéale des rapports pour tomber enceinte, les avis se contredisent. La plupart des gynécologues déconseillent de faire l’amour tous les jours. Le sperme n’aurait pas le temps de se régénérait et, du coup, serait de moins bonne qualité. A l’inverse, pour avoir testé et approuvé la technique, des couples préconisent les rapports sexuels quotidiens. Si vous êtes sûre d’ovuler à une date précise, certains suggèrent même de faire l’amour deux fois le jour J pour augmenter vos chances de tomber enceinte !



Consommer de l’huile d'onagre pour tomber enceinte



L’huile d’onagre fait beaucoup parler d’elle sur les forums Internet féminins. Pour cause : cette plante originaire d’Amérique du Nord aiderait à réguler les cycles menstruels et améliorerait la glaire cervicale. On la trouve sous forme de gélules en pharmacie ou dans les magasins bio.



Surveiller la lune



Dans le Guide bio de la future maman (éditions Anagramme), l’auteur Geneviève Hervé-Loisier recommande aux femmes ayant un cycle ovarien perturbé de dormir dans une chambre aux volets ouverts. L’exposition à la lumière naturelle de la lune favoriserait, selon elle, le retour à un cycle régulier et à l’ovulation. Selon d’autres croyances, faire l’amour un soir de pleine lune augmenterait les chances de tomber enceinte - à condition d’être pile dans sa période d’ovulation !

Boire un petit verre d’alcool avant un rapport



Vous ne pourrez plus boire d’alcool une fois que vous serez enceinte, alors, profitez-en maintenant (avec modération) ! D’autant que certains d’entre eux sont réputés pour augmenter la fertilité. C’est le cas du champagne : une petite coupe avant de faire l’amour favoriserait la fécondation. De même, le vin blanc rendrait les spermatozoïdes plus vigoureux.



Faire le plein de vitamines pour de meilleurs spermatozoïdes



Dites à Monsieur de manger des pommes, beaucoup de pommes, bio de préférence pour éviter les pesticides. La vitamine C contenue dans ce fruit améliorerait les performances des spermatozoïdes.



Privilégier certains légumes pour tomber enceinte



Joshetnath nous livre un vieux dicton de sa grand-mère : « Mangez des légumes-racines et la petite graine prendra racine ». A vous les navets, panais, patates douces, betteraves, carottes et autres végétaux sortis de terre !



Visualiser les spermatozoïdes pour tomber enceinte

Selon certaines femmes, chez qui cette méthode aurait fait ses preuves, « le principal, c’est d’y croire ». Pendant que vous faites l’amour, soyez dans l’instant. Pensez très fort à ce que vous faites et essayer de visualiser les spermatozoïdes remontant vers le col de l’utérus. Encouragez-les mentalement (« Go, go, go ! »). En somme, appliquez le principe d’auto-persuasion, sans perdre votre sens de… l’autodérision.









Source: parents.fr



