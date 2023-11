Les vagues qui frappent le petit bateau en bois : la peur, le froid, les pleurs, l'odeur de l'aventure... Les vagues qui frappent le petit bateau en bois, la peur, le froid, les pleurs, l'odeur... La dureté du voyage pour atteindre les îles Canaries est quelque chose qu'Aboubacar Drame ne pourra jamais oublier, peu importe les années qui passent.



Des centaines de jeunes quittent la côte africaine pour l'Espagne à la recherche de ce qu'ils croient être le rêve européen. Aboubacar Drame en faisait partie. A tout juste 17 ans, il quitte la région de Kayes, à l'ouest du Mali, et embarque sur un bateau en Mauritanie. Quatre jours plus tard, il arrivait à Gran Canarias.



Il a eu de la chance et a réussi à y arriver. Beaucoup perdent la vie. Rien qu'au premier semestre de cette année, 778 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de rejoindre la côte canarienne, selon les chiffres du collectif Caminando Fronteras, qui surveille la zone depuis plus de 20 ans.



« Notre voyage en mer a duré trois jours. Nous arrivons au quatrième. Je dis toujours que lorsque passe le quatrième jour, c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir beaucoup de danger. "Nous avons eu de la chance", se souvient Drame lors d'un appel vidéo avec BBC Mundo à propos du voyage qu'il a effectué en 2006, une année décrite par le gouvernement comme "la crise du canoë", très similaire à celle que des milliers de personnes entreprennent actuellement.

« Les pires moments, ce sont les couchers de soleil. Ici, les gens disent : 'regarde le coucher du soleil, quelle belle chose', mais pour nous, c'est toujours un traumatisme, car cela signifie que la nuit, l'obscurité, la souffrance et le froid ont commencé", dit-il.



« Ce fut le moment le plus terrible pour moi, lorsque le soleil a commencé à se coucher. La nuit, il fait plus froid et la mer semble frapper plus fort. Vous ne dormez pas pendant tout le voyage. Tous collés ensemble. Je me souviens de l'odeur, du vomi . C'est vraiment très dur. Les conditions sur le bateau sont très dures et cela n’a duré que quatre jours.



Le voyage de Drame s'est déroulé dans une grave crise d'immigration comme celle que nous vivons actuellement. Avec plus de 7 500 migrants débarqués rien qu’en octobre, les îles Canaries s’apprêtent à battre le record d’arrivées.



Il y avait 19 autres personnes avec lui. Normalement, les pateras – comme on appelle les petits bateaux qui transportent les migrants – transportent généralement entre 30 et 50 personnes. Dans son cas, il est parti avec moins de monde car lorsque le premier groupe est monté à bord, les garde-côtes sont apparus et il a dû commencer par ceux qui étaient déjà à bord.



« Être dans l'Atlantique, c'est très dur », insiste Drame, qui n'a ni mangé ni bu pendant tout le voyage.



« Nous sommes arrivés très épuisés. Imaginez quatre jours de voyage avec le mal de mer et tout. On se soulage là, dans le même bateau, un petit bateau rempli de monde », dit-il en se retournant. « Les personnes âgées pleuraient, priaient, on aurait dit qu'elles devenaient folles. "Ce sont eux qui souffrent le plus."



« Tout le temps, nous devions écoper l’eau qui arrivait avec les vagues. "Vous passez chaque journée mouillé, avec vos jambes toujours immergées dans l'eau", détaille-t-il à propos d'une situation qui lui a causé des blessures sur la peau, ce qui, avec les brûlures et les insolations, est généralement très courant.





Dans certains cas, le manque d’eau et de nourriture les pousse même à boire de l’eau de mer. « Leurs organes commencent à tomber en panne et parfois ils atteignent même un état de délire tel que certains sautent du bateau pensant avoir atteint la terre ferme et se noient », explique Silvia Cruz Orán, technicienne du projet, à BBC Mundo. Îles de la Croix-Rouge.



Dans le cas de Drame, ils ont réussi à surmonter un problème de moteur, une journée entière sans signal GPS et à atteindre la terre ferme. De nombreux bateaux et canoës sont perdus suite à une panne, un manque d'essence ou encore parce que leur bateau tombe en panne.



Selon Caminando Fronteras, entre 2018 et 2022 seulement, 244 navires ont complètement disparu.



"À l'heure actuelle, la route de l'Atlantique est la route active la plus dangereuse au monde", a déclaré à BBC Mundo la porte-parole de Caminando Fronteras, Helena Maleno.



Leurs chiffres sont légèrement supérieurs à ceux collectés par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), car Caminando Fronteras s'appuie sur des sources primaires.



D'après le Projet Migrants Disparus de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), jusqu'à présent cette année, 422 personnes sont mortes ou ont disparu , soit 21% de plus par rapport à la même période en 2022.



« Il est important de souligner que ce chiffre est une approximation vers le bas. Nous pensons qu’il y a plus d’épaves que ce qui est enregistré, car il est très difficile de documenter les incidents sur cette route en raison de la rareté des sources de données et des difficultés liées à la documentation des épaves dites invisibles », reconnaît l’OIM à BBC Mundo.



Avec ces données, Drame est conscient de la chance qu’il a eu. "Il y a des gens qui voient des gens mourir dans leur bateau. Nous non. Nous avons eu de la chance", dit-il.



Au total, il a payé 700 euros. « De nombreux politiciens parlent des trafiquants comme s'il y avait une grande mafia derrière eux, mais d'après mon expérience, ce sont souvent les passagers eux-mêmes qui contactent une personne qui sait où acheter un bateau », explique-t-il.



« Bien souvent, ceux qui transportent les bateaux sont les pêcheurs eux-mêmes qui naviguent depuis des années. On leur dit qu’ils peuvent voyager gratuitement en échange de leur conduite du bateau », ajoute-t-il.



«Ils coulent comme un sac de pommes de terre»

Il n'était pas le seul mineur du voyage, il n'y avait pas de femme. « Il est très rare que des femmes soient sur les bateaux qui quittent la Mauritanie », reconnaît Drame qui, comme beaucoup d'autres, ne savait pas nager, ce qui ne l'a pas empêché de monter à bord d'un bateau.



"Nous sauvons les gens depuis de nombreuses années, mais nous devons garder à l'esprit que ce sont généralement des gens qui ne savent pas nager et qui ont généralement une masse musculaire un peu supérieure à celle d'un Européen et qui vont donc au fond, désolé pour la comparaison, comme s'ils étaient un sac de pommes de terre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tenir le coup", a déclaré Manuel Barroso, chef du Centre national de coordination du sauvetage maritime, à BBC Mundo.



"Vous savez que dès qu'une personne tombe à l'eau, soit vous la sauvez, soit vous la perdez ", explique Barroso.



«Dès qu’on met le pied dans l’eau c’est un danger pour tout le monde. La météo, l'état du bateau, le nombre de personnes à bord… tout entre compte », explique Barroso.



« L’Atlantique est une mer ouverte. En quittant les côtes africaines, on retrouve des conditions météorologiques au niveau de la mer, plus profondes, avec des vagues plus prononcées. C'est un domaine compliqué. Le danger est latent à tout moment », explique Barroso.



C’est ainsi que l’Atlantique est devenu un charnier invisible en raison de la difficulté de quantifier le nombre exact de personnes qui y disparaissent et dont les corps n’apparaissent jamais.



« Dans les chiffres de 2021 à 2023 du nombre total de morts et de disparus, 86 % sont portés disparus, c'est-à-dire des corps qui n'ont pas été retrouvés », détaille Cruz Orán.



Pour éviter des tragédies, plus de 300 sauveteurs maritimes travaillent au sauvetage rien que dans les îles Canaries.



Avec l'aide de 10 gardes maritimes - des navires d'intervention rapide avec trois ou quatre membres d'équipage - trois gardes maritimes - un type de patrouilleur plus grand que les gardes maritimes - deux remorqueurs, deux hélicoptères et un avion de recherche tentent de retrouver les bateaux lorsqu'ils reçoivent une alerte. Il s’agit d’une tâche ardue en raison de l’étendue du territoire dans lequel ils doivent fouiller.



Septembre, octobre et novembre sont traditionnellement des mois où la mer est plus calme, ce qui fait augmenter le nombre d'arrivées.



« Nous devons toujours garder à l’esprit que ce n’est pas comme chercher sur une petite place. Nous parlons de kilomètres et de kilomètres », explique Barroso. « Imaginez que vous êtes dans votre voiture quelque part sur un territoire trois fois plus grand que l'Espagne et que nous devons vous chercher . »



En fonction des données collectées telles que l'heure de départ, le type de bateau, le moteur, la puissance, etc., vous pouvez affiner le lieu de recherche et tenter de le localiser.



« Le moment du sauvetage, de l’approche, est un moment critique, tellement critique qu’il dépend beaucoup de l’état des personnes à bord. Ils ont tendance à devenir nerveux, tout le monde se met de côté, le bateau chavire et nous devons essayer de sortir 80 ou 50 personnes de l'eau en un minimum de temps avant qu'elles ne coulent au fond », explique Barroso.



« Parfois, nous trouvons des gens dans un état si mauvais que nous devons littéralement sauter dans le bateau pour les aider et les emmener à notre unité de secours », dit-il.



"Vous voyez ce visage de la personne que vous sauvez et vous voyez qu'elle vous supplie : "aidez-moi ou je mourrai ici . "





Même s'ils arrivent généralement déshydratés, en hypothermie ou brûlés, il n'est pas rare qu'il y ait également des migrants décédés à bord du bateau.



Barroso reconnaît que, lors de longs voyages, les corps des défunts sont généralement jetés à la mer. Mais parfois, quand les canots sont très pleins, ils ne s'en aperçoivent même pas.



« Ils finissent par s’empiler les uns sur les autres pendant de nombreuses heures. En fin de compte, ceux d’en bas étouffent sans que ceux d’en haut le sachent . Et quand on commence à éliminer les gens, on découvre qu'il y a peut-être 8 ou 10 morts. C'est quelque chose de fréquent», souligne-t-il.



C'est pourquoi le type de bateau est très important, mais surtout la distance parcourue. Selon les données de Frontex, en 2022, ce sont principalement des migrants du Maroc, de Guinée, de Côte d'Ivoire et du Sénégal qui sont arrivés aux îles Canaries, après un voyage d'environ 9 jours.



C'est le cas de Thiambou Samb qui est monté à bord d'une pirogue à l'âge de 17 ans dans son Sénégal natal en 2006 et est arrivé à Tenerife 9 jours plus tard avec 137 autres personnes, après trois autres tentatives .





Thiambou est connu en Espagne sous le nom de Thimbo, le nom que les autorités espagnoles ont inscrit sur leurs papiers parce qu'elles ne le comprenaient pas bien et qu'il ne savait même pas comment écrire son nom.



« Lors du premier voyage, après quatre jours, la mer était très agitée et le bateau est tombé en panne. "Certains pêcheurs ont sauté dans la mer pour l'attacher en dessous et revenir."



"La deuxième fois, nous n'avions pas assez de nourriture et la troisième fois, le bateau s'est cassé et beaucoup d'eau a commencé à entrer. Nous avons eu un très mauvais moment pour rentrer là-bas. Tout le monde avait peur, criait, c'était le chaos total", se souvient-il dans conversation avec BBC Mundo.



« À ce moment-là, on s'arrête et on se demande si ça vaut vraiment la peine de partir. »



Pour son premier voyage il a payé 800 euros, puis il a embarqué gratuitement à condition qu'il se charge de vider l'eau du canoë et comme Drame, Samb n'oubliera jamais son voyage.





« Je me souviens que le cinquième jour, je me suis levé à l'avant du bateau et partout où je regardais, je ne voyais que de l'eau. Ensuite, j'ai vu à quel point les gens qui étaient avec moi avaient peur et j'ai pensé : ils ont tous peur, mais ils ne savent pas que si le navire coule maintenant, ils passeront un meilleur moment que moi, car ils couleraient avec le navire sans souffrir. Je sais nager, flotter, je devrais endurer des jours à vouloir mourir sans pouvoir mourir, parce que je ne sais pas me suicider dans la mer. Tout cela vous vient à l’esprit et votre monde s’effondre.Et c'est le moment où vous vous demandez pourquoi, pourquoi je fais ça. »



Lorsqu'il était aux commandes la nuit, il essayait de leur remonter le moral en chantant une chanson qui parlait d'un long chemin et que peu importe à quel point il était difficile, il ne fallait pas abandonner. « Ce furent de très beaux moments », explique-t-il à propos des nuits où il se laissait guider par le GPS et les étoiles.



Après leur débarquement à terre, la Croix-Rouge se charge de les prendre en charge et la Police procède à un premier tri dans les 72 premières heures.



Drame et Samb ainsi que tous les migrants qui arrivent aux îles Canaries sont transférés dans un Centre d'Internement pour Étrangers (CIE) où ils peuvent rester jusqu'à 60 jours maximum. Selon les données gouvernementales, ils y passent généralement 45 jours en moyenne.



Ils sont ensuite soit transférés vers d'autres centres de la péninsule, soit renvoyés dans leur pays.



Des ONG et des groupes comme Caminando Fronteras critiquent le manque de transparence quant au nombre de personnes renvoyées. BBC Mundo a tenté d'obtenir ce chiffre, sans succès. Du ministère de l'Intérieur espagnol, ils ont répondu que « les données de retour ne sont pas publiques » .



À ce risque d’être expulsé s’ajoute le fait que les conditions en Espagne sont loin de ce que les migrants imaginaient.



"Quand, des années plus tard, j'ai vu le film 'Le Journal d'Anne Frank', j'ai réalisé que j'étais dans un camp de concentration modernisé, mais un camp de concentration." Samb se souvient avec horreur des 18 jours qu’il y a passés avant d’être transféré dans la péninsule.



« Honnêtement, le pire m'attendait en Espagne. "Pas sur ce bateau."



Au cours de son voyage à travers l'Espagne, Samb a fini par dormir pendant trois mois sous un pont sur la rivière Turia à Valence.



« J'ai dû monter sur quatre bateaux pour aller en Espagne pour découvrir la pauvreté, savoir ce que c'est qu'être pauvre », commente-t-il. "C'est quand je suis arrivé en Espagne que j'ai réalisé que j'étais noir et ce que cela signifiait."



La plupart des amis de Thiambou Samb ont fait la route vers les îles Canaries. Tout le monde n'est pas arrivé. Un de ses meilleurs amis a disparu en mer. (Photo d'un tournage d'un de ses films)





