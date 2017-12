Les vérités de Serigne Abdourahmane Kounta : "Tout chef religieux qui suce le bonbon du pouvoir..."

Connu pour son franc-parler, Serigne Abdourahmane Kounta a asséné, comme à l’accoutumée, ses vérités en cette veille du Gamou de Ndiassane. Lors d’un point de presse improvisé à son domicile à Ndiassane, rapporte L’As, le marabout a invité les chefs religieux à ouvrir les yeux et à faire particulièrement attention face à la ruée des hommes politiques, dont l’objectif est de les tromper devant Dieu, afin de les dévier de leurs responsabilités.



«Tout chef religieux qui suce le bonbon du pouvoir, se rangera tôt ou tard derrière lui », clame-t-il. Pour Serigne Abdourahmane Kounta, les guides religieux ont les coudées franches pour éviter de tomber dans les pièges des hommes politiques, d’autant plus qu’ils ont des salaires ininterrompus payés par Dieu qui, cependant, ne leur demande que d’assumer toutes leurs responsabilités.



Par ailleurs, Serigne Abdourahmane Kounta a lancé un message à l’endroit du président de la République. Il lui rappelle que tous ceux qui lui disent que le Sénégal est un pays de paix et sans problèmes, le trompent lourdement. Selon le guide religieux, le Sénégal est plus que jamais assailli par des problèmes pour lesquels il n’y a, pour le moment, aucune solution. « Le Sénégal a demandé le divorce à Me Abdoulaye Wade pour répondre positivement à votre main tendue en 2012 et vous aviez beaucoup d’autres concurrents. Faites en sorte qu’il ne vous demande pas le divorce à votre tour », a soutenu le marabout à l’intention du Président Macky Sall.