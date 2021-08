Les vertus pain de singe : un aliment très riche, décrit très actif contre la COVID

Bienfaits nutritionnels du pain de singe



Fruit de plus en plus à la mode en raison de ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles, le pain de singe est de plus en plus répandu sur notre continent, dépassant même le fameux kale américain. Il est très énergisant et convient même aux personnes intolérantes au gluten.



Très riche en vitamine C (3 à 6 fois plus que les oranges), en antioxydants (4 fois plus puissants qu’un kiwi et 15 fois plus qu’une pomme), en calcium (2 fois plus que le lait), en zinc, en fer, en phosphore, en acides aminés et en potassium, ce fruit contient également beaucoup de pectines, qui sont particulièrement importantes pour aider à la digestion et pour équilibrer le niveau de sucre. Les fibres, à la fois solubles et insolubles, qui sont présentes dans le pain de singe, aident à soigner la flore intestinale et à la garder en pleine santé.



Usages Médicinaux



Des études ont démontré les bienfaits du pain de singe dans le domaine de la médecine. En effet, ce fruit a des vertus anti-diarrhéiques, anti-inflammatoires et analgésiques, qui peuvent être bénéfiques pour les maladies cardiaques et le diabète.



Le pain de singe est également utilisé contre les maux gastriques, mais aussi comme fortifiant, pour lutter contre les caries, pour traiter l’arthrose, la rougeole et la variole, pour cicatriser les plaies ou pour hydrater la peau.



Chez les animaux, le pain de singe aide à protéger le foie des toxines chimiques, en plus d’être immunostimulant. L’avantage du pain de singe est qu’il n’y a pas de contre-indications à son utilisation. Il ne contient pas de gluten, n’est pas allergisant, mais peut, dans certains cas, provoquer une diarrhée passagère s’il est consommé en trop grandes quantités.



Comment Consommer Le Pain De Singe



La pulpe du fruit séchée peut être utilisée comme poudre et incorporée dans des jus, dans des smoothies ou dans des cakes ou gâteaux. On peut aussi répandre la poudre sur des céréales, des yaourts, des fruits frais ou des salades. Le jus de pain de singe (appelé bouye), quant à lui, peut être produit à partir de la poudre ou à partir des graines.



