Les vraies raisons du limogeage de Me Moussa Diop

Jeudi 3 Septembre 2020

Selon Rewmi Quotidien, Me Moussa Diop, président de AG Jotna s’est jeté dans la gueule du loup, exprès. Il savait qu’il serait sanctionné. Mais, en réalité, c’est ce qu’il cherchait. Car, depuis de longues semaines, ces relations avec le Président n’étaient plus tendres. En fait, il n’y avait plus de relation.



La preuve, il se plaisait à évoquer le fait que la lettre de demande d’audience adressée au Chef de l‘Etat au nom de Macky 2012, n’a jamais de réponse. Une forme d’humiliation, de manque de considération qu’il a eu du mal à digérer.



Pis, il se savait attaqué par rapport à ses responsabilités au niveau de Dakar Dem Dikk par des apéristes qui, pour lui, ne souhaitaient pas le voir à cette station. ‘’Vous voulez mon poste, prenez-le’’, voilà ce qu’il semble leur dire.



Donc, au lieu de démissionner, il a poussé Macky Sall à le limoger, en disant ce qui avait valu aux autres avant lui, d'être sanctionnés.





