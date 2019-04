Lesbianisme dans nos murs: Confessions à vous couper le souffle

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019

Après la polémique sur la vidéo des deux jeunes lycéennes qui s’embrassaient dans une école de la place, ‘’SourceA’’ s’est penché sur le lesbianisme, qui crée un étonnement toujours pesant chez certains. Et des confessions à vous...couper le souffle.



« J’ai eu une amie qui est devenue lesbienne par la force des choses. Elle en avait marre des hommes. Je ne la condamne pas et ne la dénonce pas », a confié Yeum Diop.



Une autre fille, F. Nd, raconte comment elle est devenue lesbienne. « Un jour, une copine ivoirienne m’a embrassée. Au début, je lui avais crié dessus. Mais, j’ai découvert quelque chose de nouveau. Puis, j’ai commencé et j’ai adoré ».

