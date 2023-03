Lettre- Réponse de Cave APR au Parti Communiste Français. Dans une sortie d'une exceptionnnelle violence, inélégante et irrévérencieuse, le Part Communiste Français (PCF), s'est attaqué à Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président de l'Alliance Pour la République, notre Parti.

Dans le sillage des attaques en règle et ad hominem perpétrées par de nombreux Secteurs médiatiques et du monde politique Français, cette saillie politique est expressive d'une vision et d'une lecture singulières. Celles portant sur l'Afrique en ce premier quart du 21e Siècle.



Au vrai, depuis sa naissance au Congrès de Tours en 1920, le PCF a connu une trajectoire marquée du sceau de l'échec et d'erreurs stratégiques majeures, voire tragiques. Nul besoin de remuer le couteau du rappel historique dans les plaies incurables qui participent de son identité.



C'est avec effroi que nous nous souvenons du soutien que le PCF apporta au Pacte Germano - soviétique du 23 Août 1939 qui aboutit au partage de la Pologne entre l'Urss et l'Allemagne Nazie et qui précipita le déclenchement de la 2e Guerre Mondiale, la plus atroce de l'Histoire. C'est avec frisson que nous évoquons votre appui aveugle et docile à l'intervention des Chars du Pacte de Varsovie à Budapest, pour y réprimer, en Novembre 1956, une vaillante insurrection démocratique et patriotique.



C'est cette même posture d'indignité politique que le PCF adopta lors du Printemps de Prague étouffé dans le sang par les mêmes Chars en 1968. Comble de soumission absolue au PCUS ( Parti Communiste de l'Union Soviétique), le PCF cautionna la Théorie de " la Souveraineté limitée" formulée par Brejnev et faisant des Pays d'Europe Orientale et Centrale, des Satellites de l'Urss qui les intégra dans son glacis, de l'autre côté du "Rideau de Fer".



Nul besoin de vous rappeler votre position initiale sur la naissance d'Israel, sur l'entrée des Troupes Soviétiques en Afghanistan en 1978- 1979. Si nous vous rappelons ces épisodes de votre tradition de dépendance et d'adepte des Causes négatives, souvent perdues, compte non tenu de votre Révisionnisme idéologique qui vous éloigne du Communisme, c'est pour vous signifier:



D'abord, que la " Gauche Caviar" que vous incarnez, est mal placée pour donner des leçons sur les positionnements diplomatiques et politiques des uns et des autres.

C'est, ensuite, exiger de vous, un respect absolu des choix souverains d'un pays indépendant n'ayant nullement besoin d'une quelconque "demande d'autorisation" d'un quelconque pays, a fortiori d'un lilliputien Parti politique (2,23% à la Présidentielle Française de 2022), pour agir.



Enfin, il est temps que les Acteurs politiques et économiques français s'émancipent du paternalisme colonial, pour comprendre les mutations de notre Temps. Leurs ingérences intempestives et permanentes dans nos affaires intérieures, sont inacceptables, exaspérantes et outrageantes!



Au nom de quoi, le PCF s'autorise - t - il une critique du Président Macky Sall au simple motif qu'il a reçu une Femme politique " infréquentable "? Sait - il ce que Macky Sall a dit à Mme Le Pen? Pourquoi n'a - t - il jamais envisagé l'hypothèse que Macky Sall aurait exposé à cette dame, son rejet de ses attaques contre les Migrants, les Musulmans...?



Au bout du compte, Macky Sall n'a pas officialisé cette rencontre pour des raisons multiples que nous pourrions partager avec vous.



Pour l'heure, sachez que c'est un gros mensonge que dire que celui qui a gagné avec éclat, toutes les Elections au Sénégal depuis 2012, y compris celles de 2022, ne bénéficie pas de soutien populaire! C'est une forfaiture politique et morale que de soutenir, péremptoirement que la potentielle Candidature de Macky Sall pour 2024, serait "illégale". Il ne s'agit pas là, d'une simple opinion, mais, pire encore, d'un désir ardent de votre part.



En un mot, comme en mille, que le PCF sache, et avec lui toute la Classe politique européenne, que notre pays a atteint un seuil de maturité démocratique permettant aux Citoyens d'opérer, dans la transparence, leurs choix!



Aujourd'hui, dans de nombreuses Régions du monde, des Constitutions sont violées, l'Etat de Droit mis en difficulté, notamment en Asie Orientale, au Proche - Orient, en Amérique Latine, sans pour autant, que s'élève la voix du PCF.



C'est parce que, simplement ils ne sont pas ...en Afrique?

La Nouvelle Afrique en chantier, est en passe de se frayer des voies gagnantes vers l'Emergence, puis le Développement. Ce sera l'œuvre de ses Filles et de ses Fils, dont l'un d'entre - eux, porte un nom: Macky Sall.



Salutations africainement démocratiques, républicaines et patriotiques.



Fait à Dakar, 18 Mars 2023.



La CAVE, (Cellule d'Appui à la Veille Stratégique) de l'APR.



