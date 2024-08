Lettre à Sonko : « Abbé Latyr Ndiaye a fait le pire », Imam Kanté

Au total, le problème ne se trouve pas dans le port du voile, mais dans des comportements de filles voilées qui ne respecteraient pas le RI. Si c'est seulement cela qui pose problème, alors une solution peut être trouvée au moyen d'un dialogue entre le

ministère de l'Éducation nationale, l'administration de l'école concernée, les parents et les élèves.



Par contre, il faut reconnaître que même si l'on peut penser que certains des propos du PM, en réponse à une question,pouvaient choquer, cela n'autorise pas l'abbé Latyr Ndiaye à

faire pire.



En effet, non seulement ce dernier ne parle presque pas de la

question soulevée dans sa longue lettre, mais déplace le problème vers des considérations morales,

communautaires et théologiques.



Le tout avec des expressions tout sauf polies, courtoises et

respectueuses de la personne du Premier ministre et de l'institution qu'il représente. Chose qui n'avait pas lieu d'être, car ce n'était pas le sujet et c'est source de tension évitable et à

éviter.



C'est l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale de s'assurer que les RI des écoles de son ressort sont conformes à la constitution de notre pays et de promouvoir la cohésion sociale à l'intérieur des communautés scolaires du Sénégal.



Imam Makhtar Kanté