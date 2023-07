« Lettre d’hommage à un homme libre », par Maodo Malick Mbaye

Excellence Mr le Président de la République



« Qu’il faille me renier pour survivre, je dis non ! … Je demeure convaincu que l’engagement politique peut s’accomder de l’éthique, de la morale et de la loyauté… “ .



Si je débute ma missive par vos propos sus-citès tenus le 9 novembre 2008, ce jour où vous aviez pris date avec les Sénégalais en démissionnant de toutes vos fonctions à la tete de l’Assemblée nationale et au PDS. C’est parce que vos mots justes et féconds sont d’une actualité.



Grand frère



Dans le tamis grisé où je secoue ma mémoire je vois tout: l'accessoire et l'essentiel. Je préfère retenir l'essentiel c'est à dire le sentiment d'une première rencontre qui m'a fortement inspiré et rassuré. Nous sommes en Octobre 2005



Au fil des ans vous m’avez appris que les Grands Hommes dominent leurs ambitions, domestiquent leurs sentiments et font face avec brio aux pressions tous azimuts pour honorer leur devoir . Au même moment, les autres ,prétendument moralisateurs, avec toujours un œil humecté de passions humaines et passagères, courbent l'échine et acceptent en silence un sort qui les renforce matériellement mais les dégrade moralement.



Excellence Mr le Président



Vous vous êtes toujours comporté en symbole de notre identité collective nationale .



Je m'explique: Né en milieu Sérère de père et de mère Al pular du Fouta.Père d'enfants métis ( Sérère- Al pular-woloff) qu'il tiennent de leur maman: une saint louisienne d'ethnie wolof. Parlant plusieurs langues locales , vous faites la synthèse des caractéristiques de notre cohésion nationale. Votre trajectoire est un kaléidoscope éblouissant de l'histoire du Sénégal . Votre identité s'est construite au sein de milieux extrêmement hétérogènes mais unifiées .



Excellence Monsieur le Président de la République. !



Votre décision historique de tourner volontairement le dos à un autre mandat présidentiel en 2024 repose sur un code d’honneur et une conviction fortifiée par votre expérience personnelle du pouvoir, sa fragilité et son immense complexité. Elle se nourrit surtout de votre haute conscience de la tâche qui est la vôtre en ce moment crucial de l’histoire de notre pays .



Par ce geste de grande portée symbolique, vous prouvez à l’Afrique toute entière et au delà que vous êtes libre et totalement soumis à l’esprit et à la discipline des hommes. libres.



Vous venez de prendre une décision difficile mais exaltante . Quelle est belle cette leçon de sagesse que vous venez de donner à la classe politique sénégalaise dans son ensemble et au-delà !



Vous nous rappelez ainsi qu’on ne transige pas avec les fondamentaux du rayonnement et de l'influence de notre pays dans le monde, l’attachement à la démocratie , la défense des libertés publiques et la pluralité des opinions , l’hospitalité et la tolérance.



Vous venez de porter de la plus belle des manières, les valeurs du Sénégal dans le monde, en le repositionnant dans le concert et dans l’histoire des Nations .



Excellence ! Cher grand frère



Votre culte du sacrifice force le respect de la nation toute entière et pour l’éternité.



Maodo Malick Mbaye

Membre du Secrétariat Exécutif National de l’APR

Expert en médiation internationale

Président du Groupe d’initiatives pour une Médiation à l’Africaine ( GIMA )

Rabat