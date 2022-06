Lettre de l'UE à Macky Sall: "Cette fausse information est une manipulation d'une partie de l'opposition, dont le vœu est de voir le report des élections "

Le mercredi 22 juin 2022, une fausse information a été publiée dans des journaux de la place, imputant à l’Union Européenne une lettre adressée à son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal et lui demandant de reporter les élections législatives prévues le 31 juillet 2022 ;



Il s’avère que cette information est fausse et procède comme d’habitude des méthodes de manipulation d’une partie de l’opposition, dont le vœu le plus secret est de voir le report des élections, car n’étant visiblement pas prête pour se soumettre au suffrage des Sénégalais, car certaine de sa défaite.



La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) réaffirme son engagement pour le respect du calendrier républicain et rappelle que le peuple sénégalais a moult fois réaffirmé son attachement à son expression libre et démocratique, à travers des élections pacifiques et transparentes.



Envisager un report des élections législatives à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, serait un recul des acquis démocratiques conquis de haute lutte. Il s’y ajoute curieusement que ceux qui poussent aujourd'hui à un report pour ne pas payer cash leur propre amateurisme, avaient pourtant faussement accusé le Président Macky Sall d’avoir cette intention. Il est clair aux yeux de tous les observateurs avertis que cette opposition radicale déploie toute une stratégie politique dont l’objectif est de saborder la bonne tenue des élections législatives. Le moment est venu pour tous les acteurs intéressés par le respect du calendrier électoral, de se préparer à aller aux élections, conformément aux décisions des juridictions compétentes.



Ainsi, la coalition BBY lance un pressant appel à toutes les forces vives de la nation pour la formation d'un vaste Front pour la Paix et la République, en vue de défendre nos acquis démocratiques et le droit des Sénégalais de choisir librement leurs députés le 31 juillet 2022. La poursuite de la construction du pays requiert la paix et la stabilité sociale.



Enfin, la coalition BBY félicite le gouvernement et l’encourage à poursuivre et à consolider les efforts qu’il déploie depuis l’apparition de la crise de la covid-19 et de la guerre en Ukraine, pour soulager les ménages sénégalais, saluant au passage toutes les mesures prises dont la dernière en date est la subvention des aliments destinés au bétail, en perspective de la Tabaski.



LA CELLULE DE COMMUNICATTION

DE BENNO BOKK YAAKAAR