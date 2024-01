Lettre du Collectif des « candidats recalés » sollicitant la réaction du Président Macky Sall : Ousmane Sonko se démarque et précise…. Relayée par la presse, une « requête, aux fins d’une reprise du contrôle du parrainage, suite aux graves manquements relevés lors du contrôle de validation », a été adressée par le collectif des candidats invalidés au parrainage, au Président Macky Sall. Sur la liste des signataires, figurent Ousmane Sonko de l’Ex Pastef et d’autres candidats. Réagissant à cette lettre du Collectif écrite à son insu , dit-il, Ousmane Sonko se démarque et précise…

Le Président Ousmane Sonko, informé que, dans un document public prêté aux « candidats recalés au parrainage, il est fait état d'une sollicitation de ces derniers auprès du Président Macky Sall, pour qu'il intervienne dans le processus électoral en cours ». Le nom du Président Ousmane Sonko aurait été mentionné parmi les candidats signataires.



Sous réserve de l'authenticité de ce document, le président Ousmane Sonko tient à démentir toute implication dans cette initiative, dont il n'a jamais été informé.



Le président Ousmane Sonko tient à rappeler qu'à cette étape du processus, le Président Macky Sall ne dispose d'aucune prérogative, le Conseil constitutionnel étant seul maître du déroulement des opérations.



Enfin, il invite les uns et les autres à s'abstenir d'associer son nom à des initiatives pour lesquelles, il n'a ni été consulté, encore moins consenti.



En route, vers la victoire en 2024 !





