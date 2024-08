Lettre explosive de l’ex DG de l’ONAS : Cheikh Dieng dénonce des pratiques illégales et des favoritismes au sein de L’ONAS Dans une lettre adressée à son ministre de tutelle, Cheikh Dieng a formulé de graves accusations portant sur des pratiques de surfacturation et de domination au sein de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Avant d'être démis de ses fonctions le 31 juillet, Cheikh Dieng a dénoncé ce qu'il qualifie de "procédure totalement illégale" visant à renforcer les positions dominantes de certaines entreprises dans le secteur de l’assainissement.

Selon Dieng, cette situation permet à un groupe restreint d’entreprises de contrôler le secteur et de maintenir un système opaque d’oppression. Il a exprimé sa désapprobation face à l'émergence d'un "lobby de l’assainissement" qui monopoliserait tous les marchés de l’ONAS, au détriment de la transparence et de la concurrence équitable.



Dieng a également dénoncé le fait que les stations de traitement des boues de vidange (STBV) soient attribuées exclusivement aux entreprises Delvic et Vicas, mettant en avant un favoritisme flagrant.



Il a souligné que la sélection de trois entreprises pour les travaux n'était pas basée sur des critères de service équitables ou justifiés, mais semblait plutôt orientée.



En conclusion, Dieng a appelé à la réalisation d'un audit et d'investigations approfondies pour révéler les irrégularités et assurer une gestion transparente du secteur.



