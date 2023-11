Lettre fuitée sur l'état de santé de Sonko: Les deux cadres de l'administration pénitentiaires placés sous mandat de dépôt

Les deux cadres de l’administration pénitentiaire arrêtés dans le cadre de l’enquête sur la fuite de la lettre sur l’état de santé d’Ousmane Sonko, ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 13 novembre 2023 par le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar. Il s’agit de l’Inspecteur Idrissa Sow, directeur des affaires juridiques, de la planification et des statistiques et de l’adjudant Issa Ndione, précise iGFM..



Ils sont écroués pour violation du secret professionnel, détournement de données à caractère personnel et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique.



On se rappelle qu’une correspondance du directeur de l’Administration pénitentiaire adressée au ministre de la Justice et rendant compte de l’état de santé de Ousmane Sonko, s’est retrouvée sur les réseaux sociaux. Le document a été largement commenté par Juan Branco, un des avocats du président de Pastef.



Dans le cadre de l’enquête pour déterminer l’origine et les auteurs de la fuite, Amadou Ba de Pastef et Fatoumata Bintou Kane avaient été arrêtés. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.