Lettre ouverte: Ces employés expliquent comment WAVE se serait servi d'eux pour se développer avant de les... Nous avons tant battu sur le terrain pour permettre à Wave de régner sur le marché et d’être un concurrent direct de OM. Nous avons réussi car on marchait des kilomètres et notre objectif c’était d’ouvrir 7 comptes avec 4 ou 3 utilisateurs par jour pour gagner plus de bonus via transfert, paiement facture ou achat crédit à partir de 2000frs pour gagner un bonus sur chaque client qui le faisait et avec les 7 comptes on validait nos journées de 3000frs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Septembre 2022 à 08:08 | | 0 commentaire(s)|

Le paiement on le recevait le soir à 21h 06 mins et on l’appelait ajustement. On s’est battu corps et âme pour l’avancement de Wave. Le projet marchand on l’avait démarré à aux Parcelles Assainies, c’était vraiment difficile pour nous car c’était la période du début du Covid. On avait cartonné sur le projet. Ensuite vous avez pris quelques éléments en 2021 lorsque les prestataires étaient en grève, je fais parti des éléments sélectionnés pour le support 200600, on travaillait comme des fous avec des centaines de listes à appeler pour les convaincre et on avait réussi.



On nous avait aussi intégré dans le département Openig Training pour prospecter les points de ventes et même faire des remplacements de points pour les agents prestataires qui refusaient d’utiliser le produit Wave pendant la grève et on avait réussi. Donc nous avons amené cette entreprise là où il est mais à chaque fois on subissait des injustices qui viennent de vous les sois disant patrons. Chacun de nous croyait qu’il allait avoir une promotion pour être un superviseur ou bien un territory lead vu les années passées dans cette entreprise et les exploits que nous avons accompli. Vous prenez vos proches pour leur donner des postes responsables mais des postes qu’ils ne maîtrisent même pas.



Vous avez recruté des superviseurs sur le projet marchand et vous nous avez laissé sur les terrains comme des vagabonds alors que nous avons amené l’entreprise là où il est actuellement car on a passé beaucoup d’épreuves et on les a réussis. Vous m’avez licencié sans motif sur appel téléphonique en me disant que je créais des comptes fictifs sur le projet marchand c’est le comble alors que quand je détenais Slack et Field j’avais la possibilité de créer des comptes fictifs mais non parce que je ne voulais pas trahir l’entreprise qui m’a donné un statut social en me donnant un boulot.



Quand j’ai perdu ces armes donc comment puisse créer de comptes fictifs . Il faut arrêter de licencier les éléments sans motif. Vous avez recruté des personnes qui viennent de Cash Cash, Wari, Free, Yup… des entreprises qui sont en faillite à cause de ces gens. Ils sont là et ils sont en train de détruire tout ce qu’on a bâti.

