Lettre ouverte aux leaders de l'opposition : Un appel à l’union pour le salut du Sénégal

« Chers leaders de l’opposition,



Le 17 novembre prochain, le peuple sénégalais sera une nouvelle fois convoqué aux urnes. Cette échéance législative revêt un caractère d'une gravité sans précédent, car elle se tient dans un contexte particulièrement sombre pour notre pays. Le Sénégal traverse une période de troubles, marquée par des décisions politiques irresponsables et une gestion désastreuse des affaires publiques.



Depuis l’avènement du nouveau régime, les Sénégalais assistent, impuissants, à une dégradation alarmante de leurs conditions de vie. La suppression des subventions a entraîné une flambée des prix de l’énergie, du carburant et des denrées de première nécessité, asphyxiant un peu plus des familles déjà en proie aux difficultés du quotidien.



Dans les entreprises publiques, les scandales se multiplient. L'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) et l’Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER), autrefois respectés pour leur contribution au développement, sont aujourd'hui le théâtre de pratiques douteuses qui interpellent les consciences.



Les licenciements en masse, les délations orchestrées, les emprisonnements arbitraires sans la moindre preuve tangible...



Voilà le nouveau visage d’un régime qui se voulait porteur d’espoir mais qui n’a su apporter que désespoir et régression.



Comment ignorer l’augmentation des drames en mer, conséquence directe de la hausse exponentielle de l’émigration irrégulière?



Comment se taire face à l’accroissement des décès dus aux accidents de la route, reflet d’une gouvernance qui tourne le dos à la protection des citoyens?



Et que dire du mépris des promesses électorales qui a fait naître une amertume encore vive parmi le peuple? Les promesses d’une gouvernance éthique, d’un renouveau politique se sont évanouies, laissant place au népotisme et aux abus de pouvoir. Le Sénégal n’a jamais été aussi proche du précipice.



Chers leaders de l’opposition,



Il est temps de vous parler franchement. Vous avez tous votre part de responsabilité dans l’élection de ce régime autoritaire et néfaste.



En vous divisant, en laissant libre cours à vos querelles intestines, à vos rivalités stériles et à vos ambitions individuelles, vous avez permis à un projet dangereux de s’installer à la tête de notre nation.



Le peuple ne vous a pas encore pardonné cet éparpillement qui a conduit à la situation actuelle. Mais il n’est pas trop tard pour rectifier le tir.



Aujourd’hui, plus que jamais, le Sénégal a besoin d’une opposition forte, unie, et résolue à sortir le pays de cette spirale de dérive.



Il ne s’agit plus de vous battre pour des postes ou des places, mais de vous battre pour l’avenir de nos enfants, pour la survie de notre modèle de société, pour la préservation de nos valeurs.



Vous devez dépasser vos egos surdimensionnés, taire vos querelles, et vous unir comme un seul homme pour répondre à l’appel de la nation. La survie de la démocratie sénégalaise dépend de votre capacité à transcender vos divergences pour former un front commun.



En vous adressant à vous, Khalifa Sall, Amadou Mame Diop, mon mentor Thierno Bocoum, Bougane Gueye, Thierno Alassane Sall, Amadou Ba, Aminata Mbengue Ndiaye, Barthélémy Diaz,Idrissa Seck, Karim Wade et tant d’autres figures emblématiques de notre paysage politique, je ne fais que relayer la détresse d’un peuple qui attend de vous un sursaut patriotique.



Un peuple qui espère que vous saurez mettre de côté vos ambitions nombrilistes pour la seule ambition qui vaille : sauver le Sénégal.



Ce régime n’a fait que semer la division, la haine, et l’amertume. Il est temps d’y mettre fin. Vous êtes les seuls à pouvoir barrer la route à ce régime qui, jour après jour, pousse notre pays vers l’abîme.



Seule une alliance inédite, sincère et solide, réunissant tous les courants et toutes les forces de l’opposition pourra redonner espoir à ce peuple meurtri et désabusé.



Vous avez une responsabilité historique. Ne la laissez pas vous échapper. La postérité ne retiendra pas vos querelles d’hier, mais se souviendra de votre union d’aujourd’hui. Ne laissez pas ce régime enterrer les espoirs de tout un peuple.



Ensemble, vous pouvez rectifier cette erreur. Ensemble, vous pouvez changer le cours de l’histoire.

Pour le salut du Sénégal et le bonheur des Sénégalais,"



Moussa Athie un citoyen préoccupé et engagé pour l’avenir de notre nation.