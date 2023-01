Lettre ouverte de la Crbs au Ministre des Sports

Monsieur le Ministre des sports,



Par lettre ouverte en date du 19/09/2022, nous avions attiré votre attention sur les errements de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball et les violations abusives et répétées du règlement intérieur, des statuts et des règlements généraux .



Par la suite, la CRBS avait sorti un communiqué le 22 décembre 2022, pour dénoncer les mouvements de trésorerie entre la FSBB et le DAGE du Ministère des Sports, concernant une partie des fonds COVID (205 millions sur 402 millions) et contraire à l’orthodoxie financière. Il a bien été noté un écart de 140 millions et pour lequel, la Cour a constaté un défaut de production de pièces justificatives de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball pour des supposées dépenses, dont le doute est bien permis. CENT QUARANTE MILLIONS DE FRANCS CFA. Babacar Ndiaye a l’obligation de s’expliquer.



Monsieur le Ministre des Sports, nous vous prions de bien vouloir demander au Président de la FSBB, Monsieur Babacar Ndiaye, de vous transmettre les extraits de relevés bancaires UBA et BNDE de la FSBB, pour constater les débits et crédits pour cette période afin qu’on puisse s’assurer qu’il n’y avait pas détournement de deniers publics, bien que le détournement d’objectif soit avéré pour l’utilisation de ces fonds COVID. Le basket-ball sénégalais qui est devenu la risée du monde sportif et des médias, a besoin de se sentir innocent et ses dirigeants, s’il s’avérait qu’ils soient complices d’une quelconque malversation, sont priés de rendre leur démission, avant toute ouverture d’une information judiciaire par le parquet.



Dans tous les cas, la CRBS se réserve le droit de saisir prochainement, l’OFNAC et l’assemblée nationale, pour une lumière sur cette affaire.



Monsieur le ministre, nous nous permettons aussi, d’attirer votre attention sur l’article 11 des statuts de la FSBB qui stipule : « l’assemblée générale ordinaire se tient chaque année, avant l’ouverture de la saison sportive, à une date fixée par le comité directeur qui fixe l’ordre du jour».



Aussi l’article 17 du règlement intérieur en son dernier alinéa stipule : « le rapport des commissaires aux comptes doit être présenté par ces derniers ».



Nous rappelons que les commissaires aux comptes doivent être inscrits à l’ONECCA (Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés) comme stipulé par le règlement intérieur.



Monsieur le Ministre, nous vous informons que pour la saison 2020-2021, jusqu’à présent, l’assemblée générale d’informations ne s’est pas tenue et votre prédécesseur Matar Bâ et ses services n’ont jamais rappelé à l’ordre la FSBB.



Pour les rares assemblées générales d’informations organisées par Babacar Ndiaye et son équipe, les violations des textes manifestes ont été constatées, avec la non présence des commissaires aux comptes et des torchons servis à la place des rapports financiers. Le DAPS est témoin de toutes ces mascarades et il a toujours été interpellé et on comprenait bien son attitude neutre, vu la proximité entre Matar Bâ et Babacar Ndiaye. Les rapports de la Cour des Comptes nous ont largement éveillés sur la nature de leur relation.



La CRBS exige un respect des textes (règlement intérieur, règlements généraux et statuts) et demande au Ministre, qui est délégant de pouvoirs, de demander à son délégataire, la FSBB, d’organiser dans les plus brefs délais, une assemblée générale ordinaire digne de son rang, avant le début de la saison sportive comme stipulé par les textes.

















Sportivement

C.R.B.S