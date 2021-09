Leur 6e congrès tenu samedi dernier Amidou Diédhiou, nouveau SGN du SELS Elu nouveau secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) lors du 6e congrès samedi dernier, Amidou Diédhiou décline ses défis, notamment le monitoring et le respect des accords de 2014 et 2018.

Le successeur de Souleymane Diallo ajoute également la question de la situation des décisionnaires, les lenteurs administratives qui continuent de plomber la carrière des enseignants, les prêts DMC et le système de rémunération.



Auparavant, les représentants des 50 sections du SELS ont procédé à la reddition des comptes de la gestion de Souleymane Diallo. Venu présider la rencontre, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a réitéré sa position sur la question de la vaccination des enseignants et autres élèves, brandi par le MSAS, Abdoulaye Diouf Sarr.



Il rassure qu’il n’y aura pas de pas sanitaire au Sénégal parce que la vaccination est un choix personnel et volontaire. Mamadou Talla a magnifié par ailleurs le patriotisme des enseignants dans la lutte contre la pandémie en suspendant les mots d’ordres de grève.



D’ailleurs, le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro, a assumé que sa confédération portera le combat du SELS affilié à son organisation afin de pousser la tutelle à reprendre le dialogue.



La présidente du Haut conseil du dialogue social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye, a souligné : «C’est seulement dans les discussions et les échanges que nous pouvons stabiliser le secteur de l’enseignement.»

