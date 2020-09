Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Leur mariage désapprouvé : Julio Cesar Mora a 110 ans, son épouse, Waldramina Maclovia, a 104 ans forment le plus vieux couple du monde Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020 à 13:16 | | 0 commentaire(s)| Le couple équatorien, deux enseignants à la retraite, a vécu au total 215 ans. Julio Cesar Mora Tapia a 110 ans, son épouse, Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, a 104 ans. Pourtant les deux familles étaient opposées à leurs liens…

À l'époque où Julio et Waldramina se sont rencontrés pour la première fois, leurs deux familles désapprouvaient leur relation naissante. Ils se sont connus pendant sept ans avant de finalement se marier le 7 février 1941.



Pourtant selon un site anglophone que Leral a visité, malgré les chances jugés minimes de leur histoire d'amour, Julio et Waldramina ont réussi ensemble - et maintenant ils ont battu un record du monde Guinness.



Ils viennent d'être officiellement nommés le plus vieux couple marié du monde avec «l'âge combiné le plus élevé d'un couple marié» de la planète!



Aujourd’hui, Julio et Waldramina ont cinq enfants, 11 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants et neuf arrière-arrière-petits-enfants.





