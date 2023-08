Levée de corps de Oustaz Ahmed Ba à l’hôpital Dalal Diam : Une foule immense rend hommage à un grand homme ...

Oui, c’est hier que la communauté musulmane a été touché par ce en deuil, particulièrement la fayda tidjania, avec la triste nouvelle du décès de Oustaz Ahmed Ba. Selon les témoignages, doté d’un vaste savoir sur l’islam et le soufisme, ce moukhadame de Cheikh Ibrahim Niass est connu des Sénégalais et au-delà.



Grâce à son accessibilité, il a plusieurs fois été invité dans différentes télévisions sénégalaises.



Son enterrement a eu à 17h à Keur Samba Sakho, situé à Passy, dans la région de Kaolack.



Leral compatit à cette douloureuse qui touche la Oumah isalmique et prie pour le repos âme. Par la Grâce de DIEU que Firdawsi soit sa nouvelle demeure.