Levée de fonds sur le marché financier régional: Nourmony Holding cherche 20 milliards de FCFA

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 17:37 | | 0 commentaire(s)|

L’opération qui a fait l’objet d’une présentation à travers les plateformes digitales ce 28 janvier 2025, devrait soutenir le développement de ses filiales. La période de souscription part du 3 au 28 février 2025.



L’administrateur, directeur général de Impaxis Securities, a indiqué lors de l’e-Roadshow que Nourmony Holding envisage de procéder à une émission conjointe et solidaire d’obligations en son nom propre et pour le compte des quatre filiales à savoir SAM Motors SA, 100% Béton SA, SOGECAR SA et CAM Equipement SA ci-après dénommée « Cluster ».



Ababacar Diaw a souligné que l’emprunt obligataire conjoint a été validé et autorisé par les assemblées générales ordinaires respectives des cinq (5) sociétés. Il a été soutenu que l’opération constitue un moyen avantageux de mutualiser les coûts d’intervention sur le marché financier régional pour les sociétés du Cluster et une diversification de leurs sources de financement en complément du secteur bancaire.



Les ressources financières mobilisées à l’issue de l’opération seront utilisées pour le financement du programme des investissements (Capex) identifié pour chaque membre du Cluster dans le cadre du développement de leurs activités en Côte d’Ivoire et dans la région Uemoa, le financement additionnel de leurs besoins en fonds de roulement (Bfr) résultant de la croissance de l’activité des différentes sociétés.



Impaxis précise que ce financement se fera à travers la mise en place d’un « cashc-ollateral » sous la forme d’un dépôt à terme bancaire et/ou d’un portefeuille de titres financiers (« DAT ») géré par Nourmony Holding SA pour le compte du Cluster afin de négocier des lignes d’exploitation additionnelles avec les partenaires bancaires du Cluster.



Il faut rappeler que Nourmony Holding a fait l’objet d’un renouvellement de sa notation financière sur son échelle régionale par l’agence agréée Gcr Ratings en novembre 2024. Elle est notée BBB- (WU) à long terme avec une perspective stable et A3 (WU) à court terme.

La Société de gestion et d’intermédiation (Sgi) Impaxis indique aussi l’existence d’une garantie à 1ère demande du Fonds de solidarité africain (Fsa) couvrant 85% du capital de l’Opération et la mise en place d’un Compte séquestre (Cs) représentant 15% du capital restant dû de l’Opération.



Parmi les « conforts additionnels », la Sgi cite entre autres une solidarité, au-delà de leur utilisation, entre les sociétés du Cluster, un pack de sûretés incluant la mise en place d’un compte de remboursement mensuel et le respect de covenants financiers durant toute la durée de vie de l’emprunt obligataire.



Par ailleurs, le directeur exécutif de Nourmony holding SA, Kaïs Féki, a présentée celle-ci comme un groupe diversifié, holding de plusieurs entreprises évoluant dans des secteurs résilients tels que la distribution d’engins Btp, de camions et d’automobiles, la location d’engins Btp, l’exploitation de carrières, la production de bétons manufacturés, la santé, etc.

Selon une Note d’information rendue publique par Ies collaborateurs, le chiffre d’affaires consolidé de Nourmony Holding SA a enregistré une progression à deux chiffres entre 2020 et 2023, et ce, malgré le contexte de la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine et du conflit Israélo-palestinien, affichant un taux de croissance annuel moyen de 35% sur cette période démontrant la capacité de résilience du groupe.

Bassirou MBAYE





Source : Dans le cadre de sa stratégie de développement, Nourmony Holding se ligue avec Impaxis securities pour la réalisation d’un Appel public à l’épargne dénommé « Nourmony 7,25% 2024-2029 », devant aboutir à la mobilisation de 20 milliards de francs Cfa via sur le marché financier régional.Source : https://www.lejecos.com/Levee-de-fonds-sur-le-marc...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook