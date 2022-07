Levée de l'embargo : La Direction générale du Port de Dakar rencontre ses partenaires maliens à Bamako

Joignant l’acte à la parole, la Direction Générale du Port Autonome de Dakar a annoncé des mesures post embargo en faveur du transit malien. Il s’agit entre autres, de l’annulation des frais de magasinage des marchandises en transit Mali.



Cette importante décision d’annulation des frais de magasinage prend effet à compter du début d’entrée en vigueur de l’embargo contre le Mali (07 janvier 2022 à Accra) jusqu’à ce 03 juillet 2022, date de levée de celui-ci.



Cette importante décision prise par le Port Autonome de Dakar fut soutenue et validée par son conseil d’administration dans lequel le Mali siège à titre d’administrateur. C’est dire à quel point, le Mali est impliqué dans les orientations stratégiques du Port Automne de Dakar. Pour rappel, le Mali, à travers les EMASE (Les Entrepôts du Mali au Sénégal) fut pleinement impliqué dans l’élaboration du Plan stratégique de développement (2019-2023)du Port Autonome de Dakar



C’est dans ce contexte que, Monsieur Aboubacar Sedikh Bèye, Directeur Général, du Port Autonome de Dakar, a dépêche une mission au Mali du 13 au 15 juillet 2022.



Ladite mission composée du Directeur commercial et Expérience client, du Directeur de l’Exploitation, du Coordonnateur de la Cellule Communication Stratégique et du Représentant du port de Dakar au Mali, a tenu une rencontre avec les partenaires maliens, le jeudi 14 Juillet 2022 à Bamako à la salle de conférence du Conseil National du patronat du Mali.



A cette occasion, les échanges avec les opérateurs économiques maliens, ont porté sur les mesures annoncées, leur mise en œuvre et les moyens de renforcer le partenariat stratégique entre le port de Dakar et les partenaires maliens.



Cette rencontre d’échanges quia mobilisé autour du Port Autonome de Dakar et du Conseil Malien des Chargeurs, l'ensemble des acteurs économiques du Mali s’est tenue sous la présidence de Monsieur, Souleymane Baba Traoré, Président de l’administration provisoire du Conseil Malien des Chargeurs.



En sus des présidents de chambres consulaires, ont également pris part, à cette rencontre, les plus gros importateurs du Mali comme le groupe TOGUNA, le Groupe Sylla, le groupe Madiou SIMPARA, le groupe ACHCRA, le groupe DOUCOURE et partenaires, les groupes pétroliers et les opérateurs de KAYES.



Ouvrant la séance, le président a tenu à transmettre au nom de l’ensemble des acteurs maliens et en son nom propre, les chaleurs remerciements des acteurs économiques maliens au Directeur Général du Port Autonome de Dakar, pour les importantes décisions prises en plus d’avoir dépêché une délégation de haut niveau aux fins, de venir évaluer la situation et dégager ensemble les perspectives dans le cadre de notre partenariat.



Le président Traoré, après avoir exprimé la cordiale bienvenue à la délégation du port de Dakar, n’a pas manqué d’exprimer, au nom de tous les chargeurs maliens, la profonde gratitude des opérateurs économiques maliens pour tout le soutien et l’accompagnement dont ils ont bénéficié de la part du Port Autonome de Dakar.



En outre, le président du Conseil Malien des chargeurs a saisi cette opportunité pour témoigner la reconnaissance des opérateurs économiques maliens au Sénégal, suite à la levée de l’embargo. Selon lui, avec la relance économique qui devra suivre le retour à la normale, les opérateurs économiques du Mali sauront compter sur les corridors Dakar-Bamako, pour un approvisionnement régulier et à moindre coût.



Avant de conclure, Monsieur Souleymane Baba Traoré, a tenu à remercier personnellement le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Monsieur Aboubacar Sedikh Bèye qui, dira-t-il, a fait le premier pas en annulant à 100% tous les frais de magasinage au niveau du port.



La délégation du port autonome a, pour la voix de Papa Ibrahima Sow, Directeur Commercial et Expérience Client, rappelé que, la Direction Générale du Port a satisfait la requête d’annulation faite par la Direction des Entrepôts Maliens au Sénégal (ENSEMA) ; requête qu’elle trouve légitime, notamment dans le cadre d’un partenariat qui se veut gagnant/gagnant.



Dans cette même veine, Monsieur Sow, a indiqué que, ce sont des centaines de milliers de tonnes de marchandises du transit Mali qui sont concernées par cette décision, notamment les marchandises conventionnelles et constituées essentiellement de bois, de fer, entre autres.



Sous ce rapport, la rencontre a permis d’amorcer la réflexion pour mettre en place une stratégie commune de gestion de la tarification des stocks qui étaient restés en souffrance au sein du Port de Dakar à cause de l’embargo. Il s’agira de mettre en place un dispositif allégé de paiements de ces stocks.



Sur un autre registre, les échanges ont démontré que le trafic gros porteur en provenance et à destination du Mali est estimé à plus de 400 camions en opération journalière, alors que, le trafic à destination et en provenance du Mali s’est chiffré à plus de deux millions sept cent mille (2.700.000) tonnes en 2020.



Par conséquent, la réouverture de l’axe Dakar-Bamako constitue un ouf de soulagement pour les économies de nos deux pays.



De ce point de vue, l’activité des acteurs maliens sur la place portuaire devra comme toujours, bénéficier de facilités et des avantages aussi bien dans les procédures administratives que sur les Corridors.



La décision d’annulation des frais de magasinage participe entre autres de ces facilités.

Dans ce cadre, partenaires maliens sollicitent de la part des opérateurs de terminaux et du club des armateurs de suivre cette voie de solidarité tracée par le Port Autonome de Dakar en faveur des opérateurs économiques maliens qui opèrent sur la place portuaire de Dakar.



Prenant la parole, les organisations patronales et professionnelles, fortement présentes à cette rencontre, témoignant de l’intérêt commun qu’elles portent sur les corridors Dakar-Bamako, ont à la fois posé de pertinentes questions non sans soulever quelques interrogations auxquelles les Directeurs de l’Exploitation du Port Autonome de Dakar, Monsieur Amadou Racine Dia et Commercial ont apporté des réponses.



Avant de lever la séance, il a été convenu que les échanges vont se poursuivre dès la semaine prochaine à Dakar pour une correcte mise en œuvre de cette décision au grand bonheur des partenaires maliens.



LA CELLULE COMMUNICATION STRATEGIQUE