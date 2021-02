Levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko: La commission Ad Hoc ratifiée aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021

C’est ce matin que l’Assemblée nationale va ratifier la commission Ad hoc chargée de lever l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko, accusé de viol par une masseuse. Les onze membres ont déjà été désignés avant-hier, mais il faut que l’Assemblée la ratifie pour lui permettre d’entamer ses auditions.



Comme le veut la procédure en l’espèce, souligne L'As, c’est après ratification que la Commission se réunira de plein droit pour mettre en place son bureau composé d’un président, d’une vice-présidente et d’un rapporteur. Suivant l’agenda qui sera décliné par la Conférence des présidents, elle va convoquer Ousmane Sonko qui a le loisir de déférer, accompagné de son avocat ou de ne pas y déférer.



Quoi qu’il en soit, la Commission fera son rapport qui sera présenté devant une plénière, qui décidera de lever ou non l’immunité parlementaire tel que réclamé par le gouvernement via le ministre Me Malick Sall. Visiblement, ce sera en mode fast-track que tout va se faire.

