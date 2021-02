Levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko: La liste des membres de la commission Ad hoc En réunion ce matin, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a désigné les membres de la commission Ad hoc qui va se charger de suivre la procédure de la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, accusé de viols et de menaces de mort.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 14:31

Pour la coalition Benno Bokk Yakkar, les députés ont choisi:



1 Demba Babéyel Sall



2 Mame Bounama Sall



3 Pape Birame Touré



4 Adji Mergane Kanouté



5 Mously Diakhaté



6 Mamadou Woury Baïlo Diallo



7 Dieh Mandiaye Bâ



8 Aymérou Gning



Pour les non-inscrits, Fatou Ndiaye (Rewmi) a été choisie.



Quid du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie" ? Ils n’ont pas encore communiqué de nom.















Actusen.sn

