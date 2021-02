Levée de son immunité parlementaire: Pourquoi Ousmane Sonko ne sera pas sous mandat de dépôt… Réunis hier sur convocation du président de l’institution, Moustapha Niasse, les membres du bureau de l’Assemblée nationale ont décidé d’enclencher la procédure pour lever l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Le député ne risque pas cependant d’être placé sous mandat de dépôt, nous confie « Le Témoin ».

Pour cause, nous dit le journal, d’après notre très informé confrère Cheikh Mbacké Guissé de « Libération», le Parquet n’a visé que X dans son réquisitoire transmis au juge du 8e cabinet d’instruction du tribunal de Grande instance hors classe de Dakar.



Un réquisitoire dans lequel Serigne Bassirou Guèye demande l’ouverture d’une information judiciaire pour viol, menaces de mort et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.



Par conséquent, sauf dans le cas extraordinaire où l’instruction ferait apparaître que X n’est autre que Sonko, le leader de Pastef continuera d’être libre de ses mouvements.



Ce, même si le placement sous contrôle judiciaire n’est pas exclu…



