Levée des restrictions : L’ouverture des bars, et le sport dans les plages toujours interdits

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juin 2020 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Les nouvelles mesures de l’Etat d’urgence ont été annoncées ce matin. Ce pendant, il y a des activités qui ne sont pas concernées.



« Il est important de préciser que pour l’instant, nous n’avons pas accepté l’ouverture des bars, le sport dans les plages c’est également interdit, les salles de sport sont autorisées. Car dans ces lieux il est difficile de respecter la distanciation physique et les mesures d’hygiène », a expliqué le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.



Pour les récalcitrants, rappelle le ministre, la sanction prévoit des amendes forfaitaires.

Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos