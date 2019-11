Levée du corps de Mme Colette Senghor: le Président Macky Sall et l’ex-chef de l’Etat, Abdou Diouf présents à la cérémonie Le président de la République, Macky Sall et l’ancien chef de l’Etat, Abdou Diouf étaient présents à la levée du corps de Mme Colette Senghor, l’épouse de l’ancien chef de l’Etat, Léopold Sédar Senghor, ce matin, à l’hôpital Principal de Dakar. Mme Colette Senghor sera inhumée au cimetière de Bel Air, cet après-midi, après la messe qui sera célébrée à la Cathédrale de Dakar. Très ému, le Président Macky Sall a parlé d’une « triste cérémonie ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|



