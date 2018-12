Levée du corps de Sidy Lamine Niasse reportée à demain: Une inhumation en suspens

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de levée du corps de Sidy Lamine Niasse à été reportée jusqu'à demain. Son fils ainé est retourné au micro de Walf quelques minutes après sa déclaration, pour donner la nouvelle. Mais celui-ci, porte-parole de la famille, reste ferme sur la dernière volonté de son père.



Lui et ses frères et sœurs n'entendent pas céder à la pression. "Nous donnons rendez-vous aux gens demain à 10h. Mais in sha Allah, ce sera à Yoff, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est la volonté de Sidy Lamine Niasse et je pense que les talibés l'accepteront".



Le fils ainé explique la décision, par une volonté d'apaiser les coeurs. Et puisque la nuit porte conseil, comme il l'a rappelé, il espère que ceux qui s'opposent à la décision de son père, viendront à de meilleurs sentiments, en acceptant son choix porté à Yoff.











Seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos