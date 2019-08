Levée du corps de l’ancien ministre d’Etat : Amath Dansoko élevé au grade de commandeur de l’ordre national du mérite La levée du corps de l’ancien ministre d’Etat, Amath Dansokho a eu lieu, ce dimanche matin à l’hôpital principal de Dakar. Une cérémonie qui a refusé du monde et qui a enregistré la présence des amis, anciens collaborateurs et de la famille du défunt.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Août 2019 à 13:26 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Secrétaire général du Parti pour l’Indépendance et du travail (PIT) a été élevé au titre de commandeur de l’ordre national du mérite à titre posthume, à cette occasion.

Le président de l’Assemblé nationale, Moustapha Niasse, qui a représenté le chef de l’Etat à cette cérémonie, et ancien compagnon du défunt, a salué la mémoire d’un homme « qui n’a jamais trahi personne, qui n’a jamais reculé dans ses convictions et qui a inspiré notre engagement politique ».

La dépouille d’Amath Dansokho a été transportée à Saint Louis où l’ancien ministre d’Etat a souhaité être enterré.



